Мировые цены на золото выросли: прекращение огня между Израилем и Ливаном вернуло покупателей на рынок

Решение Израиля и Ливана об условном прекращении огня спровоцировало рост стоимости драгоценных металлов на мировых рынках. Этот шаг стал попыткой урегулирования ближневосточного конфликта, влияющего на энергетический сектор и повышающего мировые инфляционные риски.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Вloomberg.

Динамика цен на драгоценные металлы.

В ходе торгов цена на золотые слитки увеличилась на 1%, достигнув отметки в $4475 за одну унцию, что компенсировало падение во время предыдущей сессии. В совместном заявлении Израиля и США говорится, что реализация соглашения зависит от полного прекращения огня со стороны организации "Хезболла".

На рынках зафиксированы следующие ценовые показатели:

спотовая стоимость золота зафиксировалась на уровне $4460,20 за унцию, продемонстрировав рост на 0,6%;

стоимость серебра увеличилась на 0,8% и составила $73,34 за унцию;

цены на платину и палладий также продемонстрировали тенденцию роста;

цена на нефть снизилась после трехдневного роста, реагируя на новости о перемирии.

С начала эскалации в конце февраля цена на золото движется в обратной зависимости от стоимости нефти. В настоящее время котировки слитков находятся примерно на 15% ниже своего довоенного уровня.

Прогнозы аналитиков

Перебои в логистике стимулируют рост инфляции. Это заставляет центральные банки удерживать или повышать процентные ставки, что поддерживает спрос на драгоценные металлы, не приносящие процентного дохода.

"Ослабили краткосрочное давление со стороны доходности и доллара, тогда как откат слитков к долгосрочной линии тренда снова привлекает покупателей, снижающих цены", - сообщила аналитик компании Vantage Markets в Мельбурне Хебе Чен.

В то же время президент Федерального резервного банка Далласа Лори Логан отметила, что чиновникам придется повысить процентные ставки позже в этом году для возвращения инфляции до целевого уровня в 2%.

"Поскольку опасения по поводу инфляции продолжаются, ожидается повышение ставок ФРС по меньшей мере в начале 2027 года, рынку золота трудно обеспечить какое-то серьезное восстановление", - подчеркнули аналитики инвестиционной компании TD Securities Райан Маккей и Барт Мелек.

Напомним, в среду, 3 июня, золото подешевело из-за крепкого доллара и роста цен на нефть. Новое обострение конфликта на Ближнем Востоке разрушило надежды инвесторов на то, что США и Иран быстро договорятся о мире.