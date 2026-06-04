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Мировые цены на золото выросли: прекращение огня между Израилем и Ливаном вернуло покупателей на рынок
Решение Израиля и Ливана об условном прекращении огня спровоцировало рост стоимости драгоценных металлов на мировых рынках. Этот шаг стал попыткой урегулирования ближневосточного конфликта, влияющего на энергетический сектор и повышающего мировые инфляционные риски.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Вloomberg.
Динамика цен на драгоценные металлы.
В ходе торгов цена на золотые слитки увеличилась на 1%, достигнув отметки в $4475 за одну унцию, что компенсировало падение во время предыдущей сессии. В совместном заявлении Израиля и США говорится, что реализация соглашения зависит от полного прекращения огня со стороны организации "Хезболла".
На рынках зафиксированы следующие ценовые показатели:
- спотовая стоимость золота зафиксировалась на уровне $4460,20 за унцию, продемонстрировав рост на 0,6%;
- стоимость серебра увеличилась на 0,8% и составила $73,34 за унцию;
- цены на платину и палладий также продемонстрировали тенденцию роста;
- цена на нефть снизилась после трехдневного роста, реагируя на новости о перемирии.
С начала эскалации в конце февраля цена на золото движется в обратной зависимости от стоимости нефти. В настоящее время котировки слитков находятся примерно на 15% ниже своего довоенного уровня.
Прогнозы аналитиков
Перебои в логистике стимулируют рост инфляции. Это заставляет центральные банки удерживать или повышать процентные ставки, что поддерживает спрос на драгоценные металлы, не приносящие процентного дохода.
"Ослабили краткосрочное давление со стороны доходности и доллара, тогда как откат слитков к долгосрочной линии тренда снова привлекает покупателей, снижающих цены", - сообщила аналитик компании Vantage Markets в Мельбурне Хебе Чен.
В то же время президент Федерального резервного банка Далласа Лори Логан отметила, что чиновникам придется повысить процентные ставки позже в этом году для возвращения инфляции до целевого уровня в 2%.
"Поскольку опасения по поводу инфляции продолжаются, ожидается повышение ставок ФРС по меньшей мере в начале 2027 года, рынку золота трудно обеспечить какое-то серьезное восстановление", - подчеркнули аналитики инвестиционной компании TD Securities Райан Маккей и Барт Мелек.
Напомним, в среду, 3 июня, золото подешевело из-за крепкого доллара и роста цен на нефть. Новое обострение конфликта на Ближнем Востоке разрушило надежды инвесторов на то, что США и Иран быстро договорятся о мире.