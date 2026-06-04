Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,35

+0,01

EUR

51,53

--0,14

Наличный курс:

USD

44,30

44,20

EUR

51,85

51,67

Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Мировые цены на золото выросли: прекращение огня между Израилем и Ливаном вернуло покупателей на рынок

золото, доллары
Цена на золото снова выросла / Shutterstock

Решение Израиля и Ливана об условном прекращении огня спровоцировало рост стоимости драгоценных металлов на мировых рынках. Этот шаг стал попыткой урегулирования ближневосточного конфликта, влияющего на энергетический сектор и повышающего мировые инфляционные риски.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Вloomberg.

Динамика цен на драгоценные металлы.

В ходе торгов цена на золотые слитки увеличилась на 1%, достигнув отметки в $4475 за одну унцию, что компенсировало падение во время предыдущей сессии. В совместном заявлении Израиля и США говорится, что реализация соглашения зависит от полного прекращения огня со стороны организации "Хезболла".

На рынках зафиксированы следующие ценовые показатели:

  • спотовая стоимость золота зафиксировалась на уровне $4460,20 за унцию, продемонстрировав рост на 0,6%;
  • стоимость серебра увеличилась на 0,8% и составила $73,34 за унцию;
  • цены на платину и палладий также продемонстрировали тенденцию роста;
  • цена на нефть снизилась после трехдневного роста, реагируя на новости о перемирии.

С начала эскалации в конце февраля цена на золото движется в обратной зависимости от стоимости нефти. В настоящее время котировки слитков находятся примерно на 15% ниже своего довоенного уровня.

Прогнозы аналитиков

Перебои в логистике стимулируют рост инфляции. Это заставляет центральные банки удерживать или повышать процентные ставки, что поддерживает спрос на драгоценные металлы, не приносящие процентного дохода.

"Ослабили краткосрочное давление со стороны доходности и доллара, тогда как откат слитков к долгосрочной линии тренда снова привлекает покупателей, снижающих цены", - сообщила аналитик компании Vantage Markets в Мельбурне Хебе Чен.

В то же время президент Федерального резервного банка Далласа Лори Логан отметила, что чиновникам придется повысить процентные ставки позже в этом году для возвращения инфляции до целевого уровня в 2%.

"Поскольку опасения по поводу инфляции продолжаются, ожидается повышение ставок ФРС по меньшей мере в начале 2027 года, рынку золота трудно обеспечить какое-то серьезное восстановление", - подчеркнули аналитики инвестиционной компании TD Securities Райан Маккей и Барт Мелек.

Напомним, в среду, 3 июня, золото подешевело из-за крепкого доллара и роста цен на нефть. Новое обострение конфликта на Ближнем Востоке разрушило надежды инвесторов на то, что США и Иран быстро договорятся о мире.

Автор:
Татьяна Ковальчук