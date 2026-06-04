Світові ціни на золото зросли: припинення вогню між Ізраїлем та Ліваном повернуло покупців на ринок

Рішення Ізраїлю та Лівану про умовне припинення вогню спровокувало зростання вартості дорогоцінних металів на світових ринках. Цей крок став спробою врегулювання близькосхідного конфлікту, який впливає на енергетичний сектор та підвищує світові інфляційні ризики.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Вloomberg.

Динаміка цін на дорогоцінні метали

В ході торгів ціна на золоті злитки збільшилася на 1%, досягнувши позначки $4475 за одну унцію, що компенсувало падіння під час попередньої сесії. У спільній заяві Ізраїлю та США зазначено, що реалізація угоди залежить від повного припинення вогню з боку організації "Хезболла".

На ринках зафіксовано такі цінові показники:

спотова вартість золота зафіксувалася на рівні $4460,20 за унцію, продемонструвавши зростання на 0,6%;

вартість срібла збільшилася на 0,8% і склала $73,34 за унцію;

ціни на платину та паладій також продемонстрували тенденцію до зростання;

ціна на нафту знизилася після триденного зростання, реагуючи на новини про перемир'я.

З початку ескалації наприкінці лютого ціна на золото рухається у зворотній залежності від вартості нафти. Наразі котирування злитків перебувають приблизно на 15% нижче від свого довоєнного рівня.

Прогнози аналітиків

Перебої в логістиці стимулюють зростання інфляції. Це змушує центральні банки утримувати або підвищувати відсоткові ставки, що підтримує попит на дорогоцінні метали, які не приносять відсоткового доходу.

"Послабили короткостроковий тиск з боку дохідності та долара, тоді як відкат злитків до довгострокової лінії тренду знову приваблює покупців, які знижують ціни", — повідомила аналітик компанії Vantage Markets у Мельбурні Хебе Чен.

Водночас президент Федерального резервного банку Далласа Лорі Логан зазначила, що чиновникам доведеться підвищити процентні ставки пізніше цього року задля повернення інфляції до цільового рівня у 2%.

"Оскільки побоювання щодо інфляції продовжуються, очікується підвищення ставок ФРС щонайменше на початку 2027 року, ринку золота важко забезпечити якесь серйозне відновлення", — підкреслили аналітики інвестиційної компанії TD Securities Райан Маккей та Барт Мелек.

Нагадаємо, у середу, 3 червня, золото подешевшало через міцний долар та зростання цін на нафту. Нове загострення конфлікту на Близькому Сході зруйнувало надії інвесторів на те, що США та Іран швидко домовляться про мир.