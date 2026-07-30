В США вперше дозволили платні поїздки у роботаксі Zoox від Amazon

Агентство автомобільної безпеки США погодило компанії Zoox, яка належить Amazon, обмежене комерційне впровадження нового роботаксі без керма та педалей.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Це рішення Національної адміністрації безпеки дорожнього руху надає фірмі перший в історії галузі федеральний дозвіл на стягнення плати за поїздки у спеціально розроблених автономних авто.

Компанія почне надавати платні послуги спочатку в Лас-Вегасі, а згодом розширить їх на інші ринки у міру виконання місцевих вимог.

Виключення із федеральних правил, які раніше вимагали наявності людського контролю, є важливою віхою для розробників, що створюють безпілотники з нуля, а не модифікують звичайні автомобілі.

Електричний транспортний засіб Zoox має вигляд карети з двома рядами сидінь, повернутими всередину, та розвиває швидкість до 120 кілометрів на годину.

Регулятор дозволив компанії вивести на дороги до 2500 таких машин протягом кожного з наступних двох років.

Які вимоги до безпеки та звітності

Попри дозвіл, регулятори встановили жорсткі рамки для діяльності компанії. Транспортні засоби заборонено продавати приватним особам, а всі віддалені оператори повинні перебувати виключно в межах США.

Регулююче агентство вимагає від Zoox додаткової звітності щодо будь-яких пригод чи некоректного гальмування та залишає за собою право скасувати виключення у разі виникнення загроз безпеці.

Паралельно регулятори працюють над першими федеральними стандартами безпеки для систем автоматизованого водіння, а також планують переглянути застарілі норми, написані для автомобілів із водіями-людьми.

Це відбувається на тлі занепокоєння громадськості щодо випадків, коли безпілотники перешкоджали руху екстрених служб, застрягали на перехрестях або ігнорували дорожні роботи.

Realizing ці ризики, Zoox нещодавно тимчасово відкликала свій парк із 105 автономних машин для оновлення програмного забезпечення через проблеми з виявленням густого диму в надзвичайних ситуаціях.

Конкуренція на ринку безпілотних авто

Підрозділ автономного водіння Zoox, що належить компанії Amazon, ще у вересні минулого року розпочав комерційні поїздки для громадян у Лас-Вегасі. Це перше в США таксі без керма та водія, яке отримало дозвіл на перевезення пасажирів.

Крім того, компанія Tesla шукала співробітника для тестування технологій допомоги водієві на вулицях Нью-Йорка. Це може свідчити про плани автовиробника розширити свій сервіс роботаксі на найбільший мегаполіс США.

Нагадаємо, публічні випробування роботаксі Tesla в Остіні, штат Техас, призвели до численних проблем на дорогах. Пасажирами та експертами були виявлені як помилки в управлінні електромобілем, так і порушення правил дорожнього руху.