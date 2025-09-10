Zoox від Amazon запускає роботаксі для пасажирів у Лас-Вегасі

Підрозділ автономного водіння Zoox, що належить компанії Amazon, розпочинає комерційні поїздки для громадян у Лас-Вегасі. Це перше в США таксі без керма та водія, яке отримало дозвіл на перевезення пасажирів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Bloomberg.

Як це працює

Поїздки можна викликати через спеціальний додаток. На початковому етапі вони будуть безкоштовними, а спеціально навчений персонал допомагатиме пасажирам із посадкою та висадкою в певних точках міста.

Ці роботизовані транспортні засоби не мають керма та педалей, а їх салон обладнаний чотирма сидіннями, повернутими одне до одного. Роботаксі здатні рухатися в обох напрямках, що робить їх унікальними на ринку.

Де спочатку запустять роботаксі

Чинні федеральні правила обмежують кількість транспортних засобів, які не мають елементів керування водієм, таких як кермо, які компанія може використовувати на дорогах США. Однак, розширення Zoox, ймовірно, буде повільним і утримає їх значно нижче порогового значення, оскільки законодавці розглядають нове законодавство щодо цієї технології.

Для початку Zoox пропонуватиме пункти посадки та висадки пасажирів на різних курортах, у готелях та місцях проведення заходів у Лас-Вегасі. У найближчі місяці компанія планує поступово розширювати зону діяльності та пропонувати більше напрямків.

Конкуренція на ринку безпілотних авто

Хоча Zoox запускає свій сервіс пізніше, ніж конкуренти, компанія обрала інший шлях. Замість модифікованих звичайних авто з кермом, Zoox розробила спеціалізоване роботаксі. Це рішення дозволило їм тісно співпрацювати з міською владою та регуляторами, що, як очікується, спростить подальше розширення.

Наразі Zoox відкрив список очікування на аналогічний сервіс у Сан-Франциско, де вже проходить тестування. Точні дати запуску та тарифи будуть оголошені пізніше, після отримання всіх необхідних дозволів.

Нагадаємо, публічні випробування роботаксі Tesla в Остіні, штат Техас, призвели до численних проблем на дорогах. Пасажирами та експертами були виявлені як помилки в управлінні електромобілем, так і порушення правил дорожнього руху.