Новини
Tesla шукає водія-випробувача в Нью-Йорку для безпілотних таксі

Tesla шукає водія-випробувача в Нью-Йорку для роботаксі

Компанія Tesla шукає співробітника для тестування технологій допомоги водієві на вулицях Нью-Йорка. Це може свідчити про плани автовиробника розширити свій сервіс роботаксі на найбільший мегаполіс США.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Bloomberg.

Tesla шукає водія-випробувача для підрозділу Autopilot. Робота на повну ставку в нью-йоркському районі Квінс передбачає збір даних до восьми годин на день. За цю роботу, що вимагає знання систем автономного водіння, пропонують понад $30 за годину.

Видання зазначає, що Tesla прагне розширити свій сервіс безпілотного таксі по всій країні після обмеженого запуску в червні в Остіні, де розташована штаб-квартира компанії.

Нещодавно Tesla також почала надавати послуги роботаксі в районі Сан-Франциско, де за кермом перебувають оператори-контролери. Компанія також заявила про плани вийти на ринки Невади та Аризони.

Інвестори уважно стежать за темпами розширення сервісу роботаксі, оскільки деякі вважають його ключовим драйвером зростання в майбутньому. Генеральний директор Ілон Маск переорієнтовує компанію на передові технології, включно з безпілотними автомобілями та штучним інтелектом, на тлі зниження продажів електромобілів.

Хоча в оголошенні прямо не вказано зв'язку з бізнесом роботаксі, збір даних часто є першим кроком до запуску автономних послуг таксі. Щоб використовувати автономну технологію в Нью-Йорку, закон вимагає наявності людини-оператора в транспортному засобі.

Нагадаємо, публічні випробування роботаксі Tesla в Остіні, штат Техас, призвели до численних проблем на дорогах. Пасажирами та експертами були виявлені як помилки в управлінні електромобілем, так і порушення правил дорожнього руху.

Автор:
Тетяна Бесараб