Тестування роботаксі Tesla: акціонери подали до суду на Маска через безпілотні авто

Акціонери подали до суду на Tesla та її гендиректора Ілона Маска, звинувачуючи їх у шахрайстві з цінними паперами. Компанія нібито приховувала серйозні ризики, пов'язані з використанням безпілотних автомобілів, зокрема проєкту Robotaxi.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Колективний позов було подано до федерального суду в Остіні, штат Техас, після невдалого публічного випробування Robotaxi компанії.

Під час цього тесту в кінці червня автомобілі Tesla перевищували швидкість, різко гальмували, виїжджали на бордюри, неправильні смуги руху та висаджували пасажирів посеред багатосмугових доріг.

Reuters зазначає, що ціна акцій Tesla впала на 6,1% протягом двох торгових днів після початку випробувань.

Акціонери звинуватили виробника електромобілів у перебільшенні ефективності своєї технології автономного водіння, завищенні його бізнес-перспектив та ціни акцій.

У позові вимагається відшкодування збитків акціонерам, завданих у період з 19 квітня 2023 року по 22 червня 2025 року.

Проблеми роботаксі Tesla

Нагадаємо, публічні випробування роботаксі Tesla в Остіні, штат Техас, призвели до численних проблем на дорогах. Пасажирами та експертами були виявлені як помилки в управлінні електромобілем, так і порушення правил дорожнього руху.

Під час тестування роботаксі Tesla, зафіксовано безліч критичних проблем, зокрема: виїзд на неправильну смугу, висадку пасажирів серед багатосмугових доріг, висадку на перехрестях, різке гальмування без видимих перешкод, перевищення швидкості, зупинка посеред дороги, відсутність реакції на перешкоди, блокування руху і наїзди на бордюри.

Експеримент Tesla надзвичайно публічний. Інші компанії під час тестувань своїх проєктів роботаксі також зіткнулися зі схожими проблемами, зокрема Alphabet, Waymo і General Motors.