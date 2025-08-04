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"Угода є угода": рада директорів Tesla виділило Ілону Маску акцій на $30 мільярдів

Ілон Маск
Tesla виділила Маску акцій на $30 мільярдів. / Вікіпедія

Рада директорів автовиробника електрокарів Tesla схвалила винагороду у вигляді акцій на суму близько 30 мільярдів доларів для генерального директора Ілона Маска. Рішення погодили після того, як мільярдер пригрозив залишити компанію, якщо не отримає більше акцій.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Bloomberg.

Цей крок підкреслює вплив Маска на компанію, незважаючи на те, що вона переживає період падіння продажів електромобілів та падіння вартості акцій. Найбагатша людина у світі заявила, що хоче збільшити свою частку в Tesla, оскільки переорієнтує її на футуристичні проекти, включаючи штучний інтелект та безпілотні автомобілі.

Рада директорів наголосила на важливості збереження Маска, заявивши в опублікованому в понеділок листі акціонерам, що ця винагорода стане першим кроком у рамках "сумлінної" виплати, зазначивши, що "зрештою, угода є угода".

Рада директорів також повідомила, що працює над довгостроковою стратегією винагороди генерального директора, яка буде винесена на голосування на щорічних зборах виробника електромобілів 6 листопада.

Це рішення було від початку схвалено деякими інвесторами та аналітиками. Як зазначив аналітик Wedbush Ден Айвс, такий крок "усуває надмірність акцій" і, ймовірно, гарантує Маску збереження посади генерального директора на кілька років: "Маск залишається важливим активом Tesla, і ця проблема з компенсаціями постійно турбує акціонерів".

Вартість нової виплати, розрахованої на основі останньої торгової ціни, не враховує той факт, що Маску доведеться заплатити 23,34 долара за акцію, або 2,24 мільярда доларів загалом.

Рада директорів Tesla зберігає підтримку Маска. Нещодавно компанія уклала декілька мільярдних угод на постачання чипів та акумуляторів, зокрема з такими техногігантами, як LG та Samsung.

Нагадаємо, у липні південнокорейська корпорація Samsung Electronics підписала контракт з американським автовиробником електрокарів Tesla про постачання чипів на 16,5 млрд доларів. Це підтвердив гендиректор Tesla Ілон Маск. Угода діятиме до 2033 року.

Автор:
Тетяна Ковальчук