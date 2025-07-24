Акції Tesla впали майже на 6%: Маск готується до "важких кварталів"

Акції американської компанії Tesla 24 липня впали на 5,7% на початку торгів у Франкфурті після того, як виробник електромобілів Ілон Маск повідомив про найгірше квартальне падіння продажів за більш ніж десятиліття.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Прибуток Tesla у другому кварталі не виправдав очікувань аналітиків, проте рентабельність виробництва автомобілів виявилася не такою поганою, як багато хто побоювався.

Виручка Tesla від продажів автомобілів у другому кварталі становила 16,7 млрд доларів, що нижче за показник в 19,9 млрд доларів за аналогічний періоді минулого року. З цієї суми виторг від продажу автокредитів знизився до 439 млн доларів з 890 млн доларів роком раніше.

Під час телефонної конференції генеральний директор Маск заявив, що скорочення урядом США підтримки виробників електромобілів вплине на прибуток компанії.

"Ймовірно, на нас чекають кілька важких кварталів. Я не говорю, що так і буде, але це можливо", — сказав Маск.

Однак мільярдер очікує, що наприкінці наступного року Tesla отримає "хвилю доходів" від програмного забезпечення та послуг безпілотного таксі.

На початку липня Tesla повідомила про падіння постачання електромобілів на 14% порівняно з аналогічним періодом минулого року, до 384 000 одиниць у другому кварталі.

Нагадаємо, 15 липня автовиробник Tesla офіційно відкрив свій перший виставковий зал у Мумбаї та почав приймати замовлення на Model Y на своєму веб-сайті за ціною близько 6 мільйонів рупій ($70000).