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Tesla офіційно представила Model Y в Індії: ціна майже вдвічі дорожче, ніж у Китаї

Tesla Model Y Long Range AWD
Tesla відкриває авторинок Індії. / Вікіпедія

У вівторок, 15 липня, американський автовиробник Tesla офіційно відкрив свій перший виставковий зал у Мумбаї та почав приймати замовлення на Model Y на своєму веб-сайті за ціною близько 6 мільйонів рупій ($70000). Вартість електрокара в Індії майже вдвічі дорожча, ніж на ринку КНР ($36700) та значно перевищує ціну для автолюбителів США ($44990) і Німеччини ($53700). 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Конкуренцію йому складуть в основному німецькі гіганти класу люкс, такі як BMW і Mercedes-Benz, південнокорейська Kia та вітчизняний гравець Tata Motors.

На даний момент Tesla імпортує автомобілі в країну, в якій мита та додаткові збори на автомобілі, можуть перевищувати 100%, що призводить до зростання цін для споживачів.

На заході у виставковому залі, призначеному тільки для преси, Tesla продемонструвала два автомобілі Model Y (з заднім приводом і збільшеним запасом ходу), виготовлені в Китаї.

"Ми тут, щоб створити екосистему, інвестувати в необхідну інфраструктуру, включаючи зарядну інфраструктуру. Ми будуємо з нуля. Потрібен час, щоб охопити всю країну", - заявила на презентації Ізабель Фан, регіональний директор Tesla.

Незважаючи на покращення дорожньої інфраструктури Індії, дисципліна дорожнього руху, наприклад, рух визначеною смугою, все ще знаходиться в зародковому стані; зарядних станцій для електромобілів мало, а бродячі тварини, включаючи велику рогату худобу, і вибоїни на дорогах є серйозними перешкодами навіть у великих містах. Тому функція повного автономного водіння від компанії пропонується за додаткову плату в розмірі 600 000 рупій, але на веб-сайті говориться, що буде потрібен активний нагляд водія, що не робить автомобіль автономним.

Нагадаємо, продажі популярних моделей Tesla на Європейському континенті падають п'ятий місяць поспіль.

Автор:
Тетяна Ковальчук