Tesla официально представила Model Y в Индии: цена почти вдвое дороже, чем в Китае

Во вторник, 15 июля, американский автопроизводитель Tesla официально открыл свой первый выставочный зал в Мумбаи и принялся принимать заказы на Model Y на своем веб-сайте по цене около 6 миллионов рупий ($70000). Стоимость электрокара в Индии почти вдвое дороже, чем на рынке КНР ($36700) и значительно превышает цену для автолюбителей США ($44990) и Германии ($53700).

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию R euters .

Конкуренцию ему составят в основном немецкие гиганты люкс класса, такие как BMW и Mercedes-Benz, южнокорейская Kia и отечественный игрок Tata Motors.

На данный момент Tesla импортирует автомобили в страну, в которой пошлины и дополнительные сборы на автомобили могут превышать 100%, что приводит к росту цен для потребителей.

На мероприятии в выставочном зале, предназначенном только для прессы, Tesla продемонстрировала два автомобиля Model Y (с задним приводом и увеличенным запасом хода), изготовленные в Китае.

"Мы здесь, чтобы создать экосистему, инвестировать в необходимую инфраструктуру, включая зарядную инфраструктуру. Мы строим с нуля. Нужно время, чтобы охватить всю страну", - заявила на презентации Изабель Фан, региональный директор Tesla.

Несмотря на улучшение дорожной инфраструктуры Индии, дисциплина дорожного движения, например движение определенной полосой, все еще находится в зачаточном состоянии; зарядных станций для электромобилей мало, а бродячие животные, включая крупный рогатый скот, и рытвины на дорогах являются серьезными препятствиями даже в крупных городах. Поэтому функция полного автономного вождения от компании предлагается за дополнительную плату в размере 600 000 рупий, но на сайте говорится, что потребуется активный надзор водителя, что не делает автомобиль автономным.

Напомним, авторы популярных моделей Tesla на Европейском континенте падают пятый месяц подряд.