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Tesla официально представила Model Y в Индии: цена почти вдвое дороже, чем в Китае

Tesla Model Y Long Range AWD
Tesla открывает авторынок Индии. / Википедия

Во вторник, 15 июля, американский автопроизводитель Tesla официально открыл свой первый выставочный зал в Мумбаи и принялся принимать заказы на Model Y на своем веб-сайте по цене около 6 миллионов рупий ($70000). Стоимость электрокара в Индии почти вдвое дороже, чем на рынке КНР ($36700) и значительно превышает цену для автолюбителей США ($44990) и Германии ($53700).

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию R euters .

Конкуренцию ему составят в основном немецкие гиганты люкс класса, такие как BMW и Mercedes-Benz, южнокорейская Kia и отечественный игрок Tata Motors.

На данный момент Tesla импортирует автомобили в страну, в которой пошлины и дополнительные сборы на автомобили могут превышать 100%, что приводит к росту цен для потребителей.

На мероприятии в выставочном зале, предназначенном только для прессы, Tesla продемонстрировала два автомобиля Model Y (с задним приводом и увеличенным запасом хода), изготовленные в Китае.

"Мы здесь, чтобы создать экосистему, инвестировать в необходимую инфраструктуру, включая зарядную инфраструктуру. Мы строим с нуля. Нужно время, чтобы охватить всю страну", - заявила на презентации Изабель Фан, региональный директор Tesla.

Несмотря на улучшение дорожной инфраструктуры Индии, дисциплина дорожного движения, например движение определенной полосой, все еще находится в зачаточном состоянии; зарядных станций для электромобилей мало, а бродячие животные, включая крупный рогатый скот, и рытвины на дорогах являются серьезными препятствиями даже в крупных городах. Поэтому функция полного автономного вождения от компании предлагается за дополнительную плату в размере 600 000 рупий, но на сайте говорится, что потребуется активный надзор водителя, что не делает автомобиль автономным.

Напомним, авторы популярных моделей Tesla на Европейском континенте падают пятый месяц подряд.

Автор:
Татьяна Ковальчук