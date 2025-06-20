Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,69

+0,06

EUR

47,86

--0,04

Наличный курс:

USD

41,80

41,70

EUR

48,60

48,45

Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

На фоне падения продаж в Европе и КНР Tesla откроет первые салоны в Индии: какой будет цена на электрокары

автосалон, люди, электромобили Tesla
Tesla откроет первые салоны в Индии / Википедия

Tesla планирует открыть свои первые шоурумы в Индии. В июле автопроизводитель приступит к официальной деятельности на третьем по величине автомобильном рынке мира, поскольку компания под руководством миллиардера Илона Маска стремится улучшить свои позиции на фоне падения продаж в Европе и Китае.

Об этом информирует Delo . ua со ссылкой на публикацию Вloomberg.

Первая партия электромобилей Model Y автогиганта уже прибыла в страну с завода Tesla в Китае. Кроме того, компания также импортировала компоненты Supercharger, автомобильные аксессуары и запчасти из США и Нидерландов.

Tesla собирается открыть свой первый шоурум в Мумбаи уже в середине июля, за которым последует шоурум в Нью-Дели.

Выход Tesla на рынок Индии затянулся на несколько лет. Прорыв произошел после того, как Маск встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в США в феврале.

Какими будут цены для Индии?

Ожидается, что электромобиль Model Y поступит в продажу по цене более 56 000 долларов (до вычета налогов и страховки), хотя Tesla позже определит окончательную цену на основе своей маржи и стратегии позиционирования. Для сравнения, в США эта модель продается за 44 990 долларов, а с учетом налоговых льгот – за 37 490 долларов.

Напомним, по состоянию на начало июня продажи новых автомобилей Tesla в Германии, крупнейшем автомобильном рынке Европы, сократились более чем на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Падение продаж электромобилей Илона Маска фиксируется в стране уже пятый месяц подряд.

Автор:
Татьяна Ковальчук