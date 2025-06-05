Немцы покупают больше электромобилей, но не Tesla: Маск теряет рынок ЕС

Регистрация новых автомобилей Tesla в Германии, крупнейшем автомобильном рынке Европы, сократились более чем на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Падение продаж электромобилей Илона Маска фиксируется в стране уже пятый месяц подряд.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию The New York Times.

Продажи Tesla в других европейских странах тоже остаются низкими: в мае они упали более чем на 67% во Франции и на 29% в Испании. Только Норвегия стала исключением, где электромобилей Маска в мае продали 2600 единиц, что более чем втрое превышает количество проданных автомобилей в этот же период 2024 года. Лидером продаж стали поставки недавно обновленной версии самого популярного автомобиля Tesla – Model Y. В соседней Швеции продажи Tesla упали на 53%.

Маск пытается умалять масштабы потерь Tesla в Европе, но данные европейских рынков не подтверждают это утверждение.

В общем спрос на электромобили растет в странах Европы и покупатели предпочитают других производителей, а не Tesla. В Германии продажи автомобилей на аккумуляторах выросли почти на 45% в мае по сравнению с прошлым годом. В Испании общая продажа электромобилей выросла на 72%, тогда как продажи Tesla в этой стране упали на 19%.

В Германии спрос на BYD, главного конкурента Tesla в области электромобилей, вырос в девять раз, что является самым высоким показателем среди производителей электромобилей из Китая. Компания, которая в этом году обогнала Tesla и стала мировым лидером по продаже электромобилей, захватит авторынок Европы, несмотря на введенные Европейским союзом в 2024 году пошлины в размере 17%.

Хотя Илон Маск покинул свой пост в Белом доме, продажи Tesla пострадали от его политической деятельности. В апреле компания сообщила, что продажи ее автомобилей упали на 13% в первом квартале по сравнению с прошлым годом, а прибыль упала до самого низкого уровня за четыре года.

Напомним, продажи электромобилей компании Tesla Илона Маска в Европейском Союзе в апреле сократились на 52% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — было продано только 5475 авто.