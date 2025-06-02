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Продажи Tesla в Норвегии подскочили на 213%: в чем секрет

Tesla
Tesla удвоила продажи в Норвегии

В Норвегии продажи новых автомобилей Tesla в мае выросли на 213% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 2600 единиц.

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Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на сообщение Reuters.

Такой значительный рост объясняется популярностью обновленной версии компактного кроссовера Model Y, который был бестселлером в стране за последние три года.

Как сообщается, девять из десяти новых автомобилей, проданных в Норвегии в прошлом году, были полностью электрическими. По данным Норвежской дорожной федерации, доля электромобилей в продажах с начала года составляет 92,7%. Это значительно приближает страну к ее цели — постепенному отказу от дизельных и бензиновых автомобилей.

С начала 2025 года продажи Tesla в Норвегии выросли на 8,3% по сравнению с первым полугодием 2024 года.

Tesla, столкнувшаяся в этом году со снижением продаж в Европе — частично из-за поддержки Илоном Маском ультраправой политики — пытается стимулировать спрос. Компания предлагает беспроцентные кредиты в Норвегии и ряде других стран. Это предложение действует для покупателей, которые получат новую модель Y до конца июня, пишет Reuters.

Напомним, продажи электромобилей компании Tesla Илона Маска в Европейском Союзе сократились на 52% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. В апреле было продано только 5475 автомобилей.

Также Tesla сталкивается с ростом конкуренции со стороны китайских производителей. К примеру, китайская компания BYD впервые обогнала Tesla по количеству проданных электромобилей в Европе, по данным исследовательской компании Jato Dynamics.

Автор:
Татьяна Бессараб