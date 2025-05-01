На фоне протестов против Илона Маска во Франции и Дании падают продажи электромобилей Tesla

Четвертый месяц продажи Tesla падают во Франции и Дании. На европейских рынках бренд электромобилей Илона Маска продолжает испытывать затруднения. Европейцы покупают больше китайских автомобилей, а некоторые, таким образом, протестуют против его политических взглядов.

Об этом пишет R euters.

Во Франции продажи Tesla упали на 59,4% в годовом исчислении. Как показали данные французского автомобильного агентства PFA в прошлом месяце в стране было продано 863 электроавтомобиля. Это падение значительно больше, чем было зафиксировано в марте (36%).

С начала года продажи Tesla во Франции снизились на 43,9%, хотя рынок сократился на 7,3%. По данным аналитиков, общее количество регистраций новых автомобилей во Франции в апреле сократилось на 5,64% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составило 138 694 транспортных средств.

В Дании продажи новых автомобилей Tesla упали на 67,2% в годовом исчислении до 180 автомобилей в прошлом месяце, показали данные регистрации Mobility Denmark. А в марте они свалились на 65,6%.

Tesla сталкивается с рядом проблем в Европе. У компании небольшая линейка моделей.

Принятие Маском крайне правой политики в Европе также вызвало протесты. Европейские продажи Tesla упали на 28,2% в марте. Выручка Tesla от продаж автомобилей в первом квартале упала на 20%, а чистая прибыль упала на 71%, что не соответствует оценкам Уолл-стрит.

На прошлой неделе Маск заявил, что значительно сократит время, которое он уделяет администрации Трампа, и будет уделять больше времени управлению Tesla.

Напомним, в четверг, 1 мая, председатель совета директоров Tesla Робин Денхолм опровергла сообщение Wall Street Journal о том, что члены совета директоров обратились в компанию по подбору руководителей, чтобы найти замену Илону Маску.