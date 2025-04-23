Проблемная Tesla: Маск обещает сократить участие в правительстве США после падения прибыли компании

Руководитель Tesla Илон Маск заявил, что существенно снизит свое участие в правительственных делах США после того, как компания сообщила о резком падении прибыли и продаж в начале года.

Об этом сообщает BBC.

Маск в политике

С прошлого года Илон Маск возглавляет новый совещательный орган — Департамент по вопросам эффективности правительства (Doge), которому поручено оптимизировать государственные расходы и сократить количество рабочих мест.

Впрочем, под давлением критики по отвлечению от дел Tesla, Маск заявил, что со следующего месяца существенно ограничит свою вовлеченность в работу Doge. По его словам, он планирует уделять органу всего один-два дня в неделю.

Как временный государственный служащий, Маск имеет ограничения в 130 дней в году, истекающие в конце следующего месяца — именно тогда истекает срок с момента инаугурации президента Дональда Трампа.

Однако остается непонятным, когда именно Маск, вложивший более четверти миллиарда долларов в кампанию переизбрания Трампа, полностью уйдет с правительственной должности, отмечает издание.

Ранее в этом месяце Трамп заявил: "Я буду держать его настолько долго, сколь смогу".

Сам Маск подчеркнул, что теперь "намного больше времени будет уделять Tesla", впрочем не исключил дальнейшего участия в администрации, назвав свою правительственную роль "крайне важной" и пообещав оставаться "до тех пор, пока президент этого желает и это приносит пользу".

О падении доходов и продаж Tesla

Tesla сообщила о снижении продаж автомобилей на 20% в первом квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как прибыль компании сократилась более чем на 70%.

Компания воздержалась от прогнозов по росту, предупредив инвесторов, что ситуация может оставаться сложной, особенно на фоне "изменения политических настроений", которые могут негативно сказаться на спросе.

Илон Маск, комментируя ситуацию, заявил, что бойкот Tesla организуют те, кто стремится атаковать его лично и команду Doge, ведь политическая активность Илона Маска повлекла за собой волну протестов и бойкотов автомобилей Tesla по всему миру.

С начала года акции Tesla потеряли около 37% стоимости, однако после оглашения квартальных результатов выросли более чем на 5% во внеторговый период.

Трамповые пошлины на китайские товары стали обузой для Tesla. Несмотря на то, что большинство автомобилей для внутреннего рынка компания собирает в США, они зависят от многих комплектующих, изготовленных в Китае. В квартальном отчете Tesla отметила, что "быстрые изменения в торговой политике" могут нарушить цепочки поставок и повысить расходы.

"Эта динамика вместе с изменением политических настроений может существенно повлиять на спрос в краткосрочной перспективе», — отметила компания.

У Илона Маска возникали споры по торговым вопросам даже внутри администрации Трампа, в том числе с советником Питером Наварро.

Маск заявил, что Tesla, по его мнению, является одной из наименее пострадавших от тарифов автомобильных компаний благодаря локализованным цепочкам поставок в Северной Америке, Европе и Китае. В то же время, он признал, что пошлины остаются серьезным вызовом для компании с низкой доходностью.

О Tesla

Tesla Inc – американская автомобильная компания-стартап из Кремниевой долины. Ориентирована на дизайн, изготовление и продажу электромобилей и компонентов. Главный производственный объект – завод Tesla.

Среди инвесторов компании – основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин, а также один из основателей платежной системы PayPal Илон Маск.

Tesla названа в честь инженера-электрика и физика Никола Тесла. Roadster Tesla использует двигатель переменного тока.