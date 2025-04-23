Tesla теряет позиции из-за Маска: доход от авто уменьшился на 20%, чистая прибыль – на 71%

В первом квартале 2025 года компания Tesla испытала значительное снижение доходов от производства автомобилей – они упали на 20%. Чистая прибыль снизилась еще больше – на 71%.

Об этом пишет CNBC.

О доходах Tesla

В отчете за первый квартал Tesla сообщила о существенном снижении финансовых показателей, в том числе прибыли и дохода, не оправдавших ожиданий аналитиков. Так, скорректированная прибыль на акцию составила 27 центов против прогнозируемых 39, а общий доход уменьшился до 19,34 млрд долларов, уступив ожидаемый 21,1.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года общий доход компании упал на 9%, в то время как выручка от основного направления – автомобильного производства – сократилась на 20%, до 14 млрд долларов.

Tesla объяснила, что одной из причин снижения показателей стала потребность в обновлении производственных линий на всех четырех автозаводах компании – это необходимо для запуска модернизированной версии популярного кроссовера Model Y. К тому же, в компании отметили, что уменьшение средней стоимости продаж автомобилей и активное стимулирование сбыта негативно повлияли как на выручку, так и на прибыль.

В результате чистая прибыль сократилась на 71%, до 409 миллионов долларов, или 12 центов на акцию по сравнению с 1,39 миллиарда долларов или 41 центом на акцию за аналогичный период прошлого года.

В первом квартале операционная прибыль Tesla упала на 66% — до $400 млн, а маржа снизилась до 2,1%. Компания объяснила это ростом затрат на проекты с искусственным интеллектом. Без дохода от экологических кредитов Tesla понесла бы убытки на продажах авто — выручка от этих кредитов выросла до $595 млн.

Доходы от энергетического бизнеса выросли на 67% — до $2,73 млрд. Tesla видит огромный потенциал для систем скопления энергии в условиях развития инфраструктуры ИИ. Однако компания предостерегает, что новые пошлины могут негативно отразиться на энергетическом секторе.

О причинах

Начало года оказалось непростым для Tesla. Генеральный директор компании Илон Маск значительную часть времени провел в Белом доме президента Дональда Трампа, наблюдая попытки радикально сократить масштабы федерального правительства.

Предложенная тарифная политика президента вызвала серьезную обеспокоенность: существовали опасения, что она приведет к росту расходов на ключевые компоненты, необходимые для производства электромобилей. В частности, речь шла о подорожании производственного оборудования, автомобильного стекла, печатных плат и аккумуляторных элементов.

В 2025 году акции Tesla упали на 41%, показав худший квартальный результат с 2022 года. После начальной стабильности на расширенных торгах, акции выросли почти на 5% после заявления Трампа, что он не планирует увольнять главу ФРС Джерома Пауэлла.

Tesla предупредила инвесторов о растущей неопределенности на авто- и энергорынках из-за быстрых изменений торговой политики, которые влияют на глобальные цепи поставок и расходов.

Tesla оказалась под давлением из-за массовых протестов в США и Европе после поддержки Маском немецкой ультраправой партии AfD. В первом квартале поставки снизились на 13% — до 336 681 авто.

Компания отстает от китайских конкурентов по цене и уступает Waymo на рынке робототакси. Tesla планирует запустить беспилотные поездки в Остине в июне и приступить к пилотному производству гуманоидных роботов во Фримонте до конца года.

Ранее сообщалось, что продажи электромобилей Tesla падают по всему миру. Tesla сообщила о снижении продаж автомобилей в первом квартале 2025 года на 13%, что стало самым плохим результатом с середины 2022 года.