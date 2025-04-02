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Продажи Tesla упали до минимального уровня с 2022 года
Компания Tesla сообщила о снижении продаж автомобилей в первом квартале 2025 года на 13%, что стало самым плохим результатом с середины 2022 года.
Об этом пишет Вloomberg.
В первые три месяца года компания поставила 336 681 автомобиль, что значительно меньше ожиданий аналитиков, прогнозировавших более 390 000 проданных авто.
Снижение продаж произошло на фоне переработки Model Y, что привело к временному сокращению производства, а также международному скандалу вокруг Илона Маска.
В последнее время глава Tesla оказался в центре внимания из-за поддержки ультраправых политиков и заявлений относительно НАТО и федеральных выборов в Германии. Это вызвало протесты в США и Европе, что могло повлиять на репутацию компании.
Реакция рынка не заставила себя ждать: акции Tesla в среду упали на 6,4% после открытия торгов. С момента переизбрания Дональда Трампа президентом США акции компании снизились на 44%.
Tesla пытается вернуться к росту после первого за более чем десяти лет сокращения поставок.
В то же время компания отстает от конкурентов. В Европе регистрация автомобилей Tesla упала на 43% за первые два месяца года, в то время как общий рынок электромобилей вырос на 31%.
В Китае продажи Tesla также сократились, в то время как местный гигант BYD увеличил поставки на 58% в первом квартале.
Tesla поставила 323 800 автомобилей Model Y и Model 3, что на 12% меньше, чем в прошлом. Продажи Cybertruck, Model S и Model X упали еще сильнее – на 24%, составив лишь 12 881 единицу.
Пока Tesla сталкивается с серьезными вызовами как на производственном, так и на репутационном уровне. Инвесторы ожидают стабилизацию продаж и дальнейшие шаги компании для восстановления позиций на рынке.
Протесты против Маска и Tesla
Напомним, 29 марта в разных уголках мира прошли масштабные акции протеста против Илона Маска и его совместной деятельности с Дональдом Трампом, направленной на ослабление федерального правительства США, пишет The Guardian.
Митинги прошли у автосалонов Tesla в США и других странах, а их цель – противостоять влиянию миллиардера как руководителя компании по производству электромобилей.
Организаторы протестов призвали людей бойкотировать Tesla, продавать акции компании и присоединиться к движению Tesla Takedown. Один из лозунгов участников провозглашал: "Нанести удар по Tesla – значит остановить Маска. А остановить Маска – значит спасти жизнь и демократию".
Протесты начались в Австралии и Новой Зеландии, после чего охватили Европу – митинги прошли в Финляндии, Норвегии, Дании, Германии, Франции, Нидерландах и Великобритании. Каждая страна выбирала свою тематику: в Ирландии это было "Smash the Fash", а в Швейцарии — "Down with Doge".
В США акции протеста охватили почти все штаты. Больше всего митингов состоялось в Массачусетсе, Нью-Йорке, Флориде, Техасе, Вашингтоне и Калифорнии – более 100 событий. В Сан-Франциско около 200 человек собрались перед салоном Tesla, а в Нью-Йорке сотни протестующих вышли в выставочный зал компании на Манхэттене. В Беркли автосалон Tesla уже месяц закрывается по субботам из-за регулярных акций протеста.
Несколько демонстраций прошли и в Канаде. В Лондоне десятки активистов собрались у автосалона Tesla вдоль трассы A40.
На фоне масштабных протестов Дональд Трамп заявил, что любое насилие против дилеров Tesla будет рассматриваться как внутренний терроризм.
Напомним, продажи электромобилей Tesla в Европе в феврале упали по сравнению с немецкими брендами Volkswagen и BMW. Автомобили китайских производителей также увеличили продажи. Особо высокие результаты на тех же рынках показали BYD и BEV Polestar.