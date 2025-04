Продажи Tesla упали до минимального уровня с 2022 года

Компания Tesla сообщила о снижении продаж автомобилей в первом квартале 2025 года на 13%, что стало самым плохим результатом с середины 2022 года.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронировать участие

Об этом пишет Вloomberg.

В первые три месяца года компания поставила 336 681 автомобиль, что значительно меньше ожиданий аналитиков, прогнозировавших более 390 000 проданных авто.

Снижение продаж произошло на фоне переработки Model Y, что привело к временному сокращению производства, а также международному скандалу вокруг Илона Маска.

В последнее время глава Tesla оказался в центре внимания из-за поддержки ультраправых политиков и заявлений относительно НАТО и федеральных выборов в Германии. Это вызвало протесты в США и Европе, что могло повлиять на репутацию компании.

Реакция рынка не заставила себя ждать: акции Tesla в среду упали на 6,4% после открытия торгов. С момента переизбрания Дональда Трампа президентом США акции компании снизились на 44%.

Tesla пытается вернуться к росту после первого за более чем десяти лет сокращения поставок.

В то же время компания отстает от конкурентов. В Европе регистрация автомобилей Tesla упала на 43% за первые два месяца года, в то время как общий рынок электромобилей вырос на 31%.

В Китае продажи Tesla также сократились, в то время как местный гигант BYD увеличил поставки на 58% в первом квартале.

Tesla поставила 323 800 автомобилей Model Y и Model 3, что на 12% меньше, чем в прошлом. Продажи Cybertruck, Model S и Model X упали еще сильнее – на 24%, составив лишь 12 881 единицу.

Пока Tesla сталкивается с серьезными вызовами как на производственном, так и на репутационном уровне. Инвесторы ожидают стабилизацию продаж и дальнейшие шаги компании для восстановления позиций на рынке.

Протесты против Маска и Tesla

Напомним, 29 марта в разных уголках мира прошли масштабные акции протеста против Илона Маска и его совместной деятельности с Дональдом Трампом, направленной на ослабление федерального правительства США, пишет The Guardian.

Митинги прошли у автосалонов Tesla в США и других странах, а их цель – противостоять влиянию миллиардера как руководителя компании по производству электромобилей.

Организаторы протестов призвали людей бойкотировать Tesla, продавать акции компании и присоединиться к движению Tesla Takedown. Один из лозунгов участников провозглашал: "Нанести удар по Tesla – значит остановить Маска. А остановить Маска – значит спасти жизнь и демократию".

Протесты начались в Австралии и Новой Зеландии, после чего охватили Европу – митинги прошли в Финляндии, Норвегии, Дании, Германии, Франции, Нидерландах и Великобритании. Каждая страна выбирала свою тематику: в Ирландии это было "Smash the Fash", а в Швейцарии — "Down with Doge".

В США акции протеста охватили почти все штаты. Больше всего митингов состоялось в Массачусетсе, Нью-Йорке, Флориде, Техасе, Вашингтоне и Калифорнии – более 100 событий. В Сан-Франциско около 200 человек собрались перед салоном Tesla, а в Нью-Йорке сотни протестующих вышли в выставочный зал компании на Манхэттене. В Беркли автосалон Tesla уже месяц закрывается по субботам из-за регулярных акций протеста.

Несколько демонстраций прошли и в Канаде. В Лондоне десятки активистов собрались у автосалона Tesla вдоль трассы A40.

На фоне масштабных протестов Дональд Трамп заявил, что любое насилие против дилеров Tesla будет рассматриваться как внутренний терроризм.

Напомним, продажи электромобилей Tesla в Европе в феврале упали по сравнению с немецкими брендами Volkswagen и BMW. Автомобили китайских производителей также увеличили продажи. Особо высокие результаты на тех же рынках показали BYD и BEV Polestar.