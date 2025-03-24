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Электромобили Volkswagen и BMW обогнали Tesla по продажам в Европе
Продажи электромобилей Tesla в Европе в феврале упали по сравнению с немецкими брендами Volkswagen и BMW. Автомобили китайских производителей также увеличили продажи. Особо высокие результаты на тех же рынках показали BYD и BEV Polestar.
Об этом сообщает агентство Reuters.
В последнее время электромобили Илона Маска подвергаются испытанию на лояльность в Европе после того, как близкий союзник президента США Дональда Трампа открыто поддержал крайне правые партии на континенте, в том числе разместив на своей платформе X по меньшей мере два десятка постов, пропагандирующих немецкую партию Alterna.
По словам Фелипе Муньоса, глобального аналитика JATO Dynamics, роль Маска в политике, растущая конкуренция на рынке электромобилей и постепенный отказ от его самого продаваемого автомобиля Model Y повлияли на продажи.
"Такие бренды, как Tesla, имеют относительно ограниченный модельный ряд, особенно уязвимы к отказам в регистрации при смене модели", — отметил Муньос.
Регистрации электромобилей Tesla на 25 рынках Европейского союза, в Великобритании, Норвегии и Швейцарии упали в среднем на 44% по сравнению с тем же месяцем 2024 года до менее чем 16 000 проданных автомобилей в феврале. Рыночная доля Tesla за последний месяц зимы упала до 9,6%. Для автопроизводителя это самый низкий показатель февраля за последние пять лет.
При этом продажи электромобилей Volkswagen выросли на 180% и составили менее 20 000 автомобилей, в то время как бренд BMW и BMW Mini в совокупности продали в феврале почти 19 000 электромобилей.
Как отмечает JATO Dynamics, китайские бренды вместе продали больше электромобилей, чем Tesla. BYD и продажи BEV Polestar на тех же рынках выросли соответственно на 94% и 84% до более 4000 и более 2000 автомобилей. Xpeng продала более 1000 автомобилей, а Leapmotor – почти 900.
Общий объем продаж автомобилей на 25 рынках Европейского союза, в Великобритании, Норвегии и Швейцарии в феврале снизился на 3% до 0,97 млн, в то время как количество регистраций электромобилей выросло на 25%.
Напомним, Социальные сети переполнены сообщениями владельцев Tesla из США и некоторых европейских стран, в которых они отказываются от своих автомобилей в знак протеста в отношении действий Илона Маска и возглавляемого им Департамента по эффективности государственного управления (DOGE).