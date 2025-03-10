Акции Tesla упали почти вдвое за три месяца: какие причины

Акции Tesla 10 марта упали почти вдвое за три месяца. Несмотря на это, общая стоимость автогиганта составляет 845 миллиардов долларов, что по-прежнему превышает стоимость девяти крупнейших автопроизводителей вместе взятых.

Об этом пишет агентство R euters.

Рыночная капитализация компании упала на 45% с момента достижения исторического максимума в 1,5 триллиона долларов 17 декабря 2024 года, что свело на нет большую часть роста акций, полученного после того, как генеральный директор Маск помог профинансировать выбор компании президента Дональда Трампа.

Tesla все же продолжает получать оценку, что намного превышает оценку крупнейших мировых автомобильных и технологических фирм. Это потому, что большинство инвесторов и аналитиков поверили в заявление Маска о том, что самый дорогой в мире автопроизводитель на самом деле совсем не автомобильная компания, а скорее пионер искусственного интеллекта, который вскоре совершит революцию в роботокси и человекоподобных работах.

Как отмечается агентство , падение акций с декабря вызвано :

падением продаж автомобилей и доходов;

протестами против политической активности Маска, включая его массовые увольнения государственных служащих США как старшего советника Трампа;

опасениями инвесторов, что политика отвлекает самого богатого человека в мире от заботы о его бизнесе .

Тем не менее, рыночная капитализация Tesla остается на уровне около 65 миллиардов долларов после выборов – сумма, превышающая всю стоимость General Motors .

Общая стоимость Tesla составляет 845 миллиардов долларов, что по-прежнему превышает стоимость девяти крупнейших автопроизводителей вместе взятых, которые в прошлом году в совокупности продали около 44 миллионов автомобилей по сравнению с 1,8 миллионами Tesla.

Инвесторы давно делают ставку на видение Маска о завтрашнем дне автопроизводителя, а не на его сегодняшнюю прибыль. Но увеличивающийся разрыв между реальными показателями и оценками прибыли аналитиков для еще не созданных продуктов побудил некоторых задуматься об иррациональном оптимизме. Маск еще в июле 2024 года заявил, что инвесторам, не верящим, что Tesla решит проблему автономности транспортных средств, следует продать свои акции.

Теперь Tesla сталкивается с определенными препятствиями. Дональд Трамп как критик электромобилей призвал отменить субсидии на электромобили. Сам Маск отверг влияние субсидий на свой автогигант, заявив, что конкуренты пострадают больше.

Напомним, в феврале 2025 года продажи Tesla в Австралии упали на 70% по сравнению с аналогичным периодом 2024 годом. Это падение оказалось гораздо хуже, чем 33% снижение в январе, которое уже было самым плохим показателем компании за последние два года.