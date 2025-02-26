Рыночная стоимость Tesla Илона Маска упала ниже $1 трлн: в чем причина

Стоимость акций производителя электромобилей Tesla миллиардера Илона маска продолжает снижаться на фоне сообщений о резком замедлении продаж автомобилей в Европе. В настоящее время рыночная капитализация компании опустилась ниже уровня $1 трлн.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что акции возглавляемой Илоном Маском компании упали на 8,4% до 302,80 долларов за штуку. В настоящее время рыночная капитализация Tesla оценивается в 974 миллиарда долларов (на 186 миллиардов долларов меньше, чем в январе).

Согласно данным Европейской ассоциации производителей автомобилей, в январе продажи автомобилей Tesla в Европе упали на 45% из-за неоднозначных заявлений Маска и вмешательства в европейскую политику.

Bloomberg напоминает, что акции Tesla постоянно росли в конце прошлого года после того, как Дональд Трамп победил на президентских выборах в США, и инвесторы предполагали, что тесная дружба Маска с президентом и его командой будет способствовать более легкому регуляторному пути для амбиций компании по разработке полностью автономного автомобиля.

"Однако после достижения исторического максимума в середине декабря стоимость акций Tesla постоянно снижается, причем занятость Маска политикой омрачает надежды на любой дальнейший рост", — констатирует Bloomberg.

Заметим, в январе регистрации Tesla во Франции снизились на 63%, что стало самым плохим показателем для компании с августа 2022 года. В стране было зарегистрировано только 1141 автомобиль Tesla, что значительно ниже общей тенденции на рынке электромобилей.

Недавно американский производитель электромобилей Tesla поднял цены на автомобили Model X для покупателей в США на 5000 долларов. В компании не объяснили, что стало причиной столь резкого удорожания.