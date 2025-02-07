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Дороже на 5000 долларов: Tesla повышает цены на автомобили Model X

автомобиль марки Tesla
Tesla Model X 100D. Фото: Википедия

Американский производитель электромобилей Tesla поднял цены на автомобили Model X для покупателей в США на 5000 долларов. В компании не объяснили, что стало причиной столь резкого подорожания.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Автопроизводитель заявил, что полноприводная Model X теперь будет стоить 84 990 долларов США, что выше предыдущей цены (79 990 долларов) . Кроме того, цена на версию Model X Plaid была повышена до 99 990 долларов от предыдущей в 94 990.

Это не первый случай смены ценовой политики. В декабре 2024 года Tesla повысила цены на автомобили Model S в США на 5000 долларов, а с 1 февраля повысила цены на свои модели в Канаде. Компания не производит автомобили в этой стране, а импортирует их из других заводов.

Повышение цен производитель электрокаров не объяснил. Известно, что компания работает над снижением затрат на производство автомобилей и в январе заявила, что средняя стоимость материалов и рабочей силы для производства ее автомобилей достигла самого низкого уровня в четвертом квартале. Одной из причин снижения затрат стало падение цен на сырье.

Напомним, в прошлом месяце регистрации Tesla во Франции снизились на 63%, что стало самым плохим показателем для компании с августа 2022 года. В январе 2025 года в стране было зарегистрировано только 1141 автомобиль Tesla, что значительно ниже общей тенденции на рынке электромобилей.

Автор:
Татьяна Ковальчук