Tesla впервые обошла Audi по объему продаж автомобилей в 2024 году

Tesla впервые опередила немецкий премиальный бренд Audi по количеству проданных автомобилей в 2024 году. году.

Об этом пишет Вloomberg.

Несмотря на значительное снижение поставок в первом полугодии, Tesla смогла сохранить лидирующие позиции в сегменте электромобилей, оставаясь впереди китайской BYD.

Одной из главных причин успеха стал популярный внедорожник Model Y, являющийся одним из самых продаваемых автомобилей в мире.

Отмечается, что немецкие автопроизводители сталкиваются с низким спросом на роскошные автомобили в ключевых регионах:

Китай: Восстановление рынка остается нестабильным, а местные производители ужесточают конкуренцию в премиальном сегменте.

Восстановление рынка остается нестабильным, а местные производители ужесточают конкуренцию в премиальном сегменте. Европа: Продажи электромобилей ниже ожиданий из-за сокращения субсидий в ряде стран.

Продажи электромобилей ниже ожиданий из-за сокращения субсидий в ряде стран. Другие рынки: Продажи Audi упали в Германии, Китае и Северной Америке.

Поставки полностью электрических моделей Audi в 2024 году сократились на 8%, достигнув всего 164 000 единиц.

Реакция Audi

Из-за низкого спроса компания сокращает производство. В частности, Audi планирует закрыть предприятие в Брюсселе, где производится электрический внедорожник Q8 e-tron.

В 2025 году Audi рассчитывает улучшить результаты благодаря обновлению популярных моделей, таких как седан A7 и внедорожник Q3, а также внедрению новых гибридов с подключением к сети.

Проблемы, с которыми столкнулись Audi, также коснулись других немецких производителей, таких как Volkswagen, Mercedes-Benz Group AG и BMW. Они фиксируют понижение спроса на электромобили, а также волну предупреждений об уменьшении доходов.

Tesla, в свою очередь, благодаря быстрому расширению и популярности своих моделей продолжает занимать лидирующие позиции в сегменте электрических автомобилей.

В октябре 2024 года Tesla изъяла из своего онлайн-конфигуратора самый дешевый вариант электромобиля — Model 3 Standard Range с задним приводом, который стоил 39 000 долларов США.