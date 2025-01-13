Tesla вперше обійшла Audi за обсягом продажів автомобілів у 2024 році

Компанія Tesla вперше випередила німецький преміальний бренд Audi за кількістю проданих автомобілів у 2024 році. Tesla поставила 1,79 мільйона автомобілів, тоді як Audi, що належить концерну Volkswagen AG, продала 1,67 мільйона машин, що на 12% менше, ніж у 2023 році.

Про це пише Вloomberg.

Попри значне зниження поставок у першому півріччі, Tesla змогла зберегти позиції лідера у сегменті електромобілів, залишаючись попереду китайської BYD.

Однією з головних причин успіху став популярний позашляховик Model Y, який є одним із найбільш продаваних автомобілів у світі.

Зазначається, що німецькі автовиробники стикаються з низьким попитом на розкішні автомобілі в ключових регіонах:

Китай: Відновлення ринку залишається нестабільним, а місцеві виробники посилюють конкуренцію у преміальному сегменті.

Відновлення ринку залишається нестабільним, а місцеві виробники посилюють конкуренцію у преміальному сегменті. Європа: Продажі електромобілів нижчі за очікування через скорочення субсидій у низці країн.

Продажі електромобілів нижчі за очікування через скорочення субсидій у низці країн. Інші ринки: Продажі Audi впали у Німеччині, Китаї та Північній Америці.

Поставки повністю електричних моделей Audi у 2024 році скоротилися на 8%, досягнувши лише 164 000 одиниць.

Реакція Audi

Через низький попит компанія скорочує виробництво. Зокрема, Audi планує закрити підприємство у Брюсселі, де виробляється електричний позашляховик Q8 e-tron.

У 2025 році Audi розраховує покращити результати завдяки оновленню популярних моделей, таких як седан A7 і позашляховик Q3, а також запровадженню нових гібридів із підключенням до електромережі.

Проблеми, з якими зіштовхнулися Audi, також торкнулися інших німецьких виробників, таких як Volkswagen, Mercedes-Benz Group AG і BMW. Вони фіксують зниження попиту на електромобілі, а також хвилю попереджень про зменшення прибутків.

Tesla, своєю чергою, завдяки швидкому розширенню та популярності своїх моделей продовжує займати лідируючі позиції у сегменті електричних автомобілів.

Додамо, у жовтні 2024 року Tesla вилучила зі свого онлайн-конфігуратора найдешевший варіант електромобіля — Model 3 Standard Range із заднім приводом, який коштував 39 000 доларів США.