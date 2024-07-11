Акції Tesla злетіли на 44% за 11 днів, інвестори очікують прориву у сфері ШІ

Акції Tesla Inc. демонструють стрімке зростання. За останні 11 днів ціна акцій Tesla підскочила на 44%, що є найдовшою виграшною серією з червня 2023 року.

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Про це пише Bloomberg.

Наразі акції компанії торгуються на рівні, що в 90 разів перевищує прогнозований прибуток, що востаннє спостерігалося на початку 2022 року.

Інвестори вбачають причину цього сплеску у великій ставці на здатність Ілона Маска перетворити Tesla на лідера в сфері штучного інтелекту. Вважається, що 8 серпня Маск представить довгоочікувану технологію безпілотного керування Tesla, відому як robotaxi, що зміцнить позиції компанії як провідного гравця у сфері штучного інтелекту .

"Інвестори шукали прорив у реальному застосуванні штучного інтелекту. Тепер у нас є хтось, хто роками працює над штучним інтелектом" — зазначив Ніколас Колас, співзасновник DataTrek Research.

Зараз Tesla займає п'яте місце за ціною акцій у індексі S&P 500 за співвідношенням ціна-прибуток, значно випереджаючи решту технологічних компаній.

Однак успіх Tesla в області штучного інтелекту залежить від вирішення однієї з найскладніших проблем — створення автомобілів, які їздять безпечно без втручання людини. Експерти вважають, що масове впровадження такої технології може зайняти десятиліття.

Для Девіда Вагнера, портфельного менеджера Aptus Capital Advisors, яка володіє акціями Tesla, невизначеність щодо презентації Маска робить ризик "занадто високим зараз, щоб інвестувати нові гроші в Tesla" .

Приголомшлива хвиля покупок також викликає занепокоєння серед інших учасників ринку.

"Найбільший ризик для акцій Tesla полягає в такому рівні волатильності. Зазвичай, коли у вас є такий тип волатильності, він працює в обох напрямках, тому це проблема", - застерігає Майкл О'Рурк, головний ринковий стратег Jonestrading.

Нагадаємо, 8 серпня минулого року Tesla представить робототаксі, а Reuters повідомило, що Tesla скасувала давно обіцяний недорогий автомобіль, на який інвестори розраховували, щоб стимулювати зростання масового ринку.

Окрім того, Тesla оголосила про значне зниження ціни на своє програмне забезпечення для Full Self-Driving (FSD), яке повністю самостійно керує еклектрокаром. Ціна на FSD була знижена з $12,000 до $8000.

Джерело фото: ua.depositphotos.com