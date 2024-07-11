Акции Tesla взлетели на 44% за 11 дней, инвесторы ожидают прорыва в сфере ИИ

Акции Tesla Inc. демонстрируют стремительный рост. За последние 11 дней цена акций Tesla подскочила на 44%, что является самой длинной выигрышной серией с июня 2023 года.

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Об этом пишет Bloomberg.

В настоящее время акции компании торгуются на уровне, что в 90 раз превышает прогнозируемую прибыль, которая в последний раз наблюдалась в начале 2022 года.

Инвесторы видят причину этого всплеска в большой ставке в способность Илона Маска превратить Tesla в лидера в сфере искусственного интеллекта. Считается, что 8 августа Маск представит долгожданную технологию беспилотного управления Tesla, известную как robotaxi, что укрепит позиции компании как ведущего игрока в сфере искусственного интеллекта.

"Инвесторы искали прорыв в реальном применении искусственного интеллекта. Теперь у нас есть кто-то, кто годами работает над искусственным интеллектом", - отметил Николас Колас, соучредитель DataTrek Research.

Сейчас Tesla занимает пятое место по цене акций в индексе S&P 500 по соотношению цена-прибыль, значительно опережая остальные технологические компании.

Однако успех Tesla в области искусственного интеллекта зависит от решения одной из самых сложных проблем – создания автомобилей, которые ездят безопасно без вмешательства человека. Эксперты полагают, что массовое внедрение такой технологии может занять десятилетие.

Для Дэвида Вагнера, портфельного менеджера Aptus Capital Advisors, владеющей акциями Tesla, неопределенность по поводу презентации Маска делает риск "слишком высоким сейчас, чтобы инвестировать новые деньги в Tesla".

Потрясающая волна покупок также вызывает беспокойство среди других участников рынка.

"Наибольший риск для акций Tesla заключается в таком уровне волатильности. Обычно когда у вас есть такой тип волатильности, он работает в обоих направлениях, поэтому это проблема", - предостерегает Майкл О'Рурк, главный рыночный стратег Jonestrading.

Напомним, 8 августа прошлого года Tesla представит робототакси, а Reuters сообщило, что Tesla отменила давно обещанный недорогой автомобиль, на который инвесторы рассчитывали, чтобы стимулировать рост массового рынка.

Кроме того, Tesla объявила о значительном снижении цены на свое программное обеспечение для Full Self-Driving (FSD), полностью самостоятельно управляющего электрокаром. Цена на FSD была снижена с $12,000 до $8000.

Источник фото: ua.depositphotos.com