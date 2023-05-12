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Tesla отзывает более 1,1 млн автомобилей: что произошло
Американский автопроизводитель Tesla отзовет в общей сложности 1 104 622 автомобиля, изготовленных в Китае, или ввезенных в Поднебесную.
Об этом пишет Reuters.
Речь идет о ввозе Model S и Model X, а также Model Y и Model 3 местного производства, выпущенных с 12 января 2019 по 24 апреля 2023 года на заводе Tesla в Шанхае.
Согласно заявлению Государственного управления Китая о регулировании рынка, отозванные автомобили не позволяют водителям выбирать режим торможения с рекуперацией энергии.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Кроме того, водитель не получает достаточного количества напоминаний, когда педаль акселератора сильно нажата в течение длительного времени.
По мнению регулятора, это может увеличить риск столкновения и создать угрозу безопасности.
Согласно сообщению, отзыв об авто был подан американским автопроизводителем в соответствии с китайскими правилами проведения отзыва дефектных автомобилей и вступит в силу 29 мая.
Как сообщалось ранее, Tesla отзывает около 362 тысяч электрокаров в США. Это связано с тем, что программное обеспечение полного автопилота может привести к аварии.
Также регуляторы автомобильной безопасности США заявили, что начали расследование относительно 50 000 автомобилей Tesla Model X после получения двух жалоб о неисправности передних ремней безопасности.