У США розпочали розслідування щодо 50 000 автомобілів Tesla: у чому причина

Регулятори автомобільної безпеки США заявили , що розпочали розслідування щодо 50 000 автомобілів Tesla Model X після отримання двох скарг про несправність передніх ременів безпеки.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що Національне управління безпеки дорожнього руху (NHTSA) повідомило, що проведе перевірку транспортних засобів 2022-2023 року випуску через повідомлення про те, що ремінь безпеки переднього сидіння не залишався приєднаним до натягувача кріплення ременя безпеки під час водіння.

Як повідомляється, транспортні засоби мали недостатньо з’єднані якірні зв’язки, і в жодному з інцидентів не було зіткнення транспортного засобу з пасажирами, які були пристебнуті ременями безпеки.

В одній скарзі , яка надійшла до регулятора зі штату Каліфорнія, йдеться про випадок, коли Tesla рухалася зі швидкістю від 10 до 15 миль на годину, і система автоматичного гальмування спрацювала, коли водійські двері великої вантажівки, припаркованої на узбіччі вулиці, несподівано відчинилися.

"З раптовим уповільненням моє верхнє тіло кинулося вперед, і сила моєї ваги призвела до того, що кріплення ременя безпеки на нижньому сидінні повністю від’єдналося", — йдеться у скарзі, поданій до NHTSA.

Наразі регулятор має вирішити, чи перевести скарги в розряд інженерного аналізу, перш ніж вимагати відкликання авто з ринку.

Як пише видання, Tesla, яка розпустила прес-службу, не відповіла на запит про коментар.

Як повідомлялося раніше, Tesla відкликає близько 362 000 електрокарів у США. Це пов'язано з тим, що програмне забезпечення повного автопілота може спричинити аварію.