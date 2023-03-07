Tesla може розпочати виробництво своїх автівок у Мексиці вже наступного року

Tesla може розпочати виробництво своїх перших автомобілів у Мексиці вже у 2024 році. Про це заявив губернатор мексиканського штату Нуево-Леон Самуель Гарсія, передає Reuters.

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Наразі компанія близька до отримання остаточних дозволів, що дають змогу розпочати будівництво заводу в штаті.

"Вони чекають на остаточні дозволи... щойно це буде зроблено, вони зможуть розпочати, сподіваюся, цього ж місяця, у березні. Я думаю, що наступного року, в 2024 році, з'являться перші автомобілі", – сказав губернатор.

За його словами, в подальшому Tesla зможе виготовляти на заводі мікросхеми та батареї, адже компанія купила дуже велику ділянку землі.

Нагадаємо, що нещодавно виконавчий директор Tesla Ілон Маск заявив про плани відкрити гігантський завод у Мексиці. Він не розкрив ані обсяг інвестицій, ані виробничі потужності майбутнього заводу, однак мексиканські чиновники очікують на створення до 6000 робочих місць.