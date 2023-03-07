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Tesla може розпочати виробництво своїх автівок у Мексиці вже наступного року
Tesla може розпочати виробництво своїх перших автомобілів у Мексиці вже у 2024 році. Про це заявив губернатор мексиканського штату Нуево-Леон Самуель Гарсія, передає Reuters.
Наразі компанія близька до отримання остаточних дозволів, що дають змогу розпочати будівництво заводу в штаті.
"Вони чекають на остаточні дозволи... щойно це буде зроблено, вони зможуть розпочати, сподіваюся, цього ж місяця, у березні. Я думаю, що наступного року, в 2024 році, з'являться перші автомобілі", – сказав губернатор.
За його словами, в подальшому Tesla зможе виготовляти на заводі мікросхеми та батареї, адже компанія купила дуже велику ділянку землі.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, що нещодавно виконавчий директор Tesla Ілон Маск заявив про плани відкрити гігантський завод у Мексиці. Він не розкрив ані обсяг інвестицій, ані виробничі потужності майбутнього заводу, однак мексиканські чиновники очікують на створення до 6000 робочих місць.