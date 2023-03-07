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Tesla может начать производство своих автомобилей в Мексике уже в следующем году
Tesla может начать производство своих первых автомобилей в Мексике уже в 2024 году. Об этом заявил губернатор мексиканского штата Нуэво-Леон Самуэль Гарсия, передает Reuters.
В настоящее время компания близка к получению окончательных разрешений, позволяющих начать строительство завода в штате.
"Они ждут окончательных разрешений... как только это будет сделано, они смогут начать, надеюсь, в этом же месяце, в марте. Я думаю, что в следующем году, в 2024 году, появятся первые автомобили", - сказал губернатор.
По его словам, в дальнейшем Tesla сможет производить на заводе микросхемы и батареи, ведь компания купила очень большой участок земли.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, что недавно исполнительный директор Tesla Илон Маск заявил о планах открытия гигантского завода в Мексике. Он не раскрыл ни объем инвестиций, ни производственные мощности будущего завода, однако мексиканские чиновники ожидают создания до 6000 рабочих мест.