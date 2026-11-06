"Енергоатом" знову втрапив у скандал з продажем електроенергії за заниженими цінами окремим трейдерам: деталі

Голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус вимагає негайно звільнити керівництво ВП «Енергоатом-Трейдинг», яке організувало аукціон з продажу електроенергії 27 жовтня.

Як пише Dilo, про це повідомляє "Дзеркало тижня".

Листи з відповідною вимогою нардеп надіслав до прем'єр-міністра України Сергія Корецького, спікера парламенту Руслана Стефанчука, керівника Офісу президента Кирила Буданова, міністрів енергетики, економіки та фінансів, голови НКРЕКП і наглядової раді компанії.

Герус просить також розірвати договори за результатами цього аукціону й повернути «Енергоатому» недоотримані кошти. Ще він вимагає перевірити викладені факти, не допустити повторення подібного та поінформувати комітет про результати. Причина, за словами Геруса, в можливих втратах державною компанією грошей на суму до 1,8 млрд грн.

Що сталося

27 жовтня «Енергоатом» вранці продав 2 000 МВт базового навантаження на 1–10 листопада за середньозваженою ціною 5 313,78 грн/МВт·год без ПДВ. Того ж дня компанія різко підняла ціни у заявках на ринку «на добу наперед» (РДН), і індекс BASE на 28 жовтня зріс на 82,8%. Середня ціна РДН за 1–6 листопада становить 9 098,32 грн/МВт·год, тобто на 71% вища за ціну аукціону. Результати торгів на РДН стали публічними близько 13:40, уже після завершення аукціону «Енергоатома».

У комітеті вважають, що вчасно отримати інсайдерську інформацію міг лише один трейдер. Йдеться про нараду в Міненерго 26 жовтня, на якій обговорювали підвищення цін у заявках «Енергоатома» та відкриття «Укренерго» денного експорту.

За даними комітету, там був заступник директора ТОВ «Д.Трейдінг» (група ДТЕК), а інших покупців і державних трейдерів «ЕКУ» та «Нафтогаз України» не запросили. Наступного ранку «Д.Трейдінг» купив на аукціоні 315 МВт, хоча на попередню декаду придбав лише 45 МВт.

Герус нагадав про схожу ситуацію в січні 2026 року й липневий продаж укрупненого лота «Д.Трейдінгу» за нижчою ціною, що разом це складається в системну картину, яку потрібно розслідувати незалежно.

Окремо депутат підкреслює, що "Енергоатом" на 100% державний, а його недоотримані доходи зменшують надходження до бюджету в час дефіциту.

Ситуація повторюєтья

Схожа ситуація була і з попередніми аукціонами "Енергоатому". Взимку Герус заявляв, що двосторонні договори купівлі-продажу електроенергії НАЕК "Енергоатом", укладені за результатами аукціону 14 січня, до підвищення граничних цін на спотових ринках, мають бути розірвані, аби мінімізувати втрати компанії, які зараз він оцінює приблизно в 2 млрд грн.

Герус стверджував, що 14 січня "Енергоатом" продав 2100 МВт базового навантаження з поставкою на 21-31 січня. Середня ціна тоді склала 7565,55 грн/МВт*год. Після оперативного підвищення прайскепів з 18 січня, вже на 21-22 січня середня ціна е/е на ринку "на добу наперед" становила 11 484 грн, що на 52%, або на 3 918 грн більше за ціну аукціону 14 січня.

Після цього компанія “Д.Трейдінг” (група ДТЕК) розірвала контракт на купівлю електроенергії у “Енергоатому” і виплатила 164 млн грн компенсації.

Також дев’ять трейдерів добровільно розірвали договори з НАЕК “Енергоатом” на постачання електроенергії за підсумками торгів 14 січня. Загалом це стосується майже 1 ГВт потужності, що дозволило мінімізувати економічні втрати.