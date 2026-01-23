Герус звинуватив "Енергоатом" у продажу електрики окремим трейдерам за заниженими цінами

Очільник профільного комітету Ради Андрій Герус звинуватив менеджмент “Енергоатома” у некомпетентності, що призвели до збитків у 2 млрд грн. Він впевнений, що професійний рівень керівництва компанії виключає можливість простої помилки у такому питанні.

Як пише Delo.ua, про це голова парламентського комітету повідомив у Facebook.

За його словами, керівником "Енергоатом Трейдінгу" є Денис Позняков, який працює у компанії давно, і працював ще навіть у 2018 році у групі підготовки запуска нового ринку, який запустився у 2019 році.

"Тобто він прекрасно знає, як працює РДН і які фактори на нього впливають. Він точно компетентний у тому, які ціни встановлюються на РДН після підвищення прайс-кепів у період морозів/дефіцитів", - наголошує нардеп.

Також Герус звернув увагу на умови договорів "Енергоатому". Зокрема, один із пунктів передбачає право компанії зменшувати обсяги постачання у разі диспетчерських обмежень блоків АЕС.

"І на цьому тижні якраз сталася така ситуація: були диспетчерські обмеження одного із блоків АЕС на 800 МВт. Це абсолютно безспірні правові підстави зменшити обсяги поставок своїм покупцям. Тобто компанія мала право загальну величину 2100 МВт зменшити до 1300 МВт. Як ви думаєте, чи “Енергоатом” використав цей факт та пункт договору, щоб зменшити обсяги? Правильно — ні", — зазначив нардеп.

За його словами, компанія продовжувала відвантажувати повні обсяги, що, на його думку, свідчить про зацікавленість продавати електроенергію окремим трейдерам по 7 500 грн, а не реалізовувати її на ринку "на добу наперед" за цінами близько 12 000 грн.

Нагадаємо, вчора Герус у зверненні до прем'єр-міністерки Юлії Свириденко, спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука та інших керівників органів держуправління, зазначив, що низка рішень держорганів та “Енергоатому” створила умови для можливого виведення 2 млрд грн на користь приватних трейдерів. Він вимагає негайного службового розслідування дій регулятора та менеджменту "Енергоатому", а також розірвання договорів, укладених 14 січня.