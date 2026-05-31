Російський дрон пошкодив відділення "Нової пошти" на Донеччині (ФОТО)

Нова пошта
Унаслідок нічного удару ворожим дроном було пошкоджено відділення №1 "Нової пошти" в Слов'янську / Нова пошта

31 травня унаслідок нічного удару російським дроном було пошкоджено відділення №1 логістичної компанії “Нова пошта” в Слов'янську Донецької області.

Як пише Delo.ua, про це повідомили у компанії.

Зазначається, що сівробітники не постраждали.

На місці влучання працюють ДСНС та поліція. Оцінка наслідків атаки триває. Детальна інформація щодо стану вантажу буде встановлена після повної ліквідації наслідків пожежі.

Компанія компенсує клієнтам оголошену вартість знищених відправлень.

"Нова пошта" вже перебудувала логістичні маршрути, щоб клієнти отримали свої посилки без затримок. 

Про "Нову пошту"

"Нова пошта" — це українська компанія з експрес-доставки, заснована 2001 року. Компанія надає логістичні та дистрибуційні послуги, доставляючи як документи та найдрібніші посилки, так і великі вантажі.

19 травня російські війська за добу тричі цілеспрямовано поцілили дронами в депо №6  логістичної компанії"Нова пошта" у Харкові.

Російські війська 25 травня вдарили керованими авіабомбами по відділенню №11 у Краматорську компанії “Нова пошта”. 

А 27 травня внаслідок влучання російського безпілотника у селі Лиманка Одеської області повністю згоріло відділення "Нової пошти" №300.

Автор:
Світлана Манько