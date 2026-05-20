Росія тричі за добу атакувала дронами депо "Нової пошти" у Харкові
Російські війська за добу тричі цілеспрямовано поцілили дронами в депо №6 логістичної компанії"Нова пошта" у Харкові.
Як пише Delo.ua, про це повідомили у компанії.
Зазначається, що співробітники унаслідок атаки не постраждали. На місці працюють ДСНС та поліція. Оцінку наслідків руйнувань у компанії ще встановлюють.
Детальну інформацію щодо стану вантажу планують отримати після повної ліквідації наслідків.
"Ми обов’язково компенсуємо втрату відправлень, які постраждали від пожежі. Найближчим часом ми зв’яжемося з кожним власником таких посилок та повідомимо деталі відшкодування", — наголосили у "Новій пошті".
Там додали, що вже перебудували логістичні маршрути, щоб клієнти змогли отримати свої посилки без затримок.
Деталі атаки
У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що перший удар по території біля депо "Нової пошти" у Новобаварському районі Харкова росіяни завдали 19 травня орієнтовно о 00:10.
Увечері того дня окупанти атакували безпосередньо депо — близько 19:50 та 20:25. Унаслідок влучань пошкоджено складські приміщення.
За попередніми даними прокуратури, для ударів росіяни застосували БпЛА типу "Герань-2".
Про "Нову пошту"
"Нова пошта" — це українська компанія з експрес-доставки, заснована 2001 року. Компанія надає логістичні та дистрибуційні послуги, доставляючи як документи та найдрібніші посилки, так і великі вантажі.
Російські війська 17 березня атакували Запоріжжя, поціливши біля одного з терміналів логістичного оператора “Нова пошта".
Тоді 5 працівників компанії отримали контузії, а 1 був поранений.
Також 1 квітня внаслідок удару дронами було зруйновано термінал "Нової пошти" у Луцьку.
А 9 квітня внаслідок удару було знищене відділення компанії “Нова пошта” в Новомиколаївці Запорізької області.