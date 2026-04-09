Внаслідок влучання дрона знищено відділення "Нової пошти" у Запорізькій області

9 квітня російська армія атакувала дронами Запорізьку область. Внаслідок удару було знищене відділення логістичної компанії “Нова пошта” в Новомиколаївці.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба компанії.

"Внаслідок влучання ударного дрона Герань 2", було знищене відділення "Нової пошти"в Новомиколаївці", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ніхто зі співробітників не постраждав, адже вночі відділення було зачинене.

Також більше 150 відправлень згоріли. Компанія вже зв'язується з клієнтами, чиї посилки були у відділенні. Попередня сума відшкодування клієнтам сягає 300 тис. грн.

У "Новій пошті" пообіцяли, що невдовзі поряд буде встановлено мобільне відділення, щоб й надалі продовжити надавати послуги швидкої доставки.

Нагадаємо, російські війська уранці 17 березня атакували Запоріжжя, поціливши біля одного з терміналів логістичного оператора “Нова пошта".

Тоді 5 працівників компанії отримали контузії, а 1 був поранений.

Також 1 квітня внаслідок удару дронами було зруйновано термінал "Нової пошти" у Луцьку.