Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,38

--0,12

EUR

50,76

+0,49

Готівковий курс:

USD

43,55

43,40

EUR

50,90

50,65

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Внаслідок влучання дрона знищено відділення "Нової пошти" у Запорізькій області

пожежа, атака
9 квітня російська армія атакувала дронами Запорізьку область. Внаслідок удару  було знищене відділення логістичної компанії “Нова пошта” в Новомиколаївці. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба компанії.

"Внаслідок влучання ударного дрона Герань 2", було знищене відділення "Нової пошти"в Новомиколаївці", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ніхто зі співробітників не постраждав, адже вночі відділення було зачинене.

Також більше 150 відправлень згоріли. Компанія вже зв'язується з клієнтами, чиї посилки були у відділенні. Попередня сума відшкодування клієнтам сягає 300 тис. грн.

У "Новій пошті" пообіцяли, що невдовзі поряд буде встановлено мобільне відділення, щоб й надалі продовжити надавати послуги швидкої доставки.

Нагадаємо, російські війська уранці 17 березня атакували Запоріжжя, поціливши біля одного з терміналів логістичного оператора “Нова пошта".

 Тоді 5 працівників компанії отримали контузії, а 1 був поранений.

Також 1 квітня внаслідок удару дронами було зруйновано термінал "Нової пошти" у Луцьку.

Автор:
Світлана Манько