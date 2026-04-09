В результате попадания дрона уничтожено отделение "Новой почты" в Запорожской области

9 апреля русская армия атаковала дронами Запорожскую область. В результате удара было уничтожено отделение логистической компании "Новая почта" в Новониколаевке.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба компании.

"В результате попадания ударного дрона Герань 2" было уничтожено отделение "Новой почты" в Новониколаевке", - говорится в сообщении.

Отмечается, что никто из сотрудников не пострадал, потому что ночью отделение было закрыто.

Также более 150 отправлений сгорело. Компания уже связывается с клиентами, посылки которых были в отделении. Предварительная сумма возмещения клиентам составляет 300 тыс. грн.

В "Новой почте" пообещали, что вскоре рядом будет установлено мобильное отделение, чтобы и дальше продолжить оказывать услуги быстрой доставки.

Напомним, российские войска утром 17 марта атаковали Запорожье, попав возле одного из терминалов логистического оператора "Новая почта".

Тогда 5 работников компании получили контузии, а 1 был ранен.

Также 1 апреля в результате удара дронами был разрушен терминал "Новой почты" в Луцке.