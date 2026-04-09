- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
В результате попадания дрона уничтожено отделение "Новой почты" в Запорожской области
9 апреля русская армия атаковала дронами Запорожскую область. В результате удара было уничтожено отделение логистической компании "Новая почта" в Новониколаевке.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба компании.
"В результате попадания ударного дрона Герань 2" было уничтожено отделение "Новой почты" в Новониколаевке", - говорится в сообщении.
Отмечается, что никто из сотрудников не пострадал, потому что ночью отделение было закрыто.
Также более 150 отправлений сгорело. Компания уже связывается с клиентами, посылки которых были в отделении. Предварительная сумма возмещения клиентам составляет 300 тыс. грн.
В "Новой почте" пообещали, что вскоре рядом будет установлено мобильное отделение, чтобы и дальше продолжить оказывать услуги быстрой доставки.
Напомним, российские войска утром 17 марта атаковали Запорожье, попав возле одного из терминалов логистического оператора "Новая почта".
Тогда 5 работников компании получили контузии, а 1 был ранен.
Также 1 апреля в результате удара дронами был разрушен терминал "Новой почты" в Луцке.