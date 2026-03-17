Россия ударила по терминалу "Новой почты" в Запорожье: есть пострадавшие (ФОТО)

Российские войска утром 17 марта атаковали Запорожье, попав около одного из терминалов логистического оператора "Новая почта".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба компании.

"Сегодня утром враг нанес удар по инновационному терминалу Сечь в городе Запорожье. Все находившиеся на смене сотрудники живы. Часть работников, которые во время атаки находились в укрытии, 5 получили контузии, 1 был ранен. В настоящее время они находятся под наблюдением врачей, мы оказываем им всю необходимую".

Отмечается, что компания уточняет масштабы повреждений и делает все возможное для скорейшего возобновления работы терминала.

Сразу после атаки "Новая почта" переключилась на резервные логистические мощности, чтобы сберечь стабильность доставки.

Как сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, шесть сотрудников претерпели контузии, состояние еще двух человек медики оценивают как средней тяжести.

Напомним, 13 января враг нанес ракетный удар по Харьковскому инновационному терминалу компании "Новая почта". Тогда погибли четыре работника. Почти полностью был уничтожен грузовой терминал и частично почтовый.