Россия ударила по инновационному терминалу "Новой почты": есть погибшие и раненые

13 января ночью враг нанес ракетный удар по Харьковскому инновационному терминалу компании "Новая почта". Есть погибшие и раненые. Почти полностью уничтожен грузовой терминал и частично почтовый.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что в результате атаки ранены четыре коллеги — трое сотрудников сортировочного центра и один водитель партнера-перевозчика. Они находятся в больнице под наблюдением медиков, их жизни ничего не угрожает.

Также погибли четверо работников: двое работников сортировочного центра и два водителя партнера-экспедитора.

Как сообщили в Новой почте, клиентам, чьи посылки были уничтожены, компенсируют их стоимость.

ГСЧС указывает, что кафиры нанесли массированный удар по территории почтового терминала в пригороде Харькова. Произошли разрушения построек и несколько очагов возгорания на общей площади около 500 м².

Чрезвычайники спасли 30 человек, в том числе двое, которых достали из-под завалов разрушенного здания. Аварийно-спасательные работы и тушение пожара продолжаются.

О "Новой почте"

"Новая почта" — это украинская компания по экспресс-доставке, основанная в 2001 году. Компания предоставляет логистические и дистрибуционные услуги, доставляя документы и мельчайшие посылки, так и большие грузы.

В 2024 году "Новая почта" открыла 10 тысяч новых точек сервиса в Украине, а их общее количество превышала 37 тысяч. В начале 2025 г. в компании заявляли, что в этом году планируют открыть еще 11 000 точек сервиса.

В прошлом году "Новая почта" доставила 480 миллионов посылок, что на 16% больше по сравнению с 2023 годом.

В ночь на 31 декабря во время массированной атаки на Одесщину обломки вражеского дрона упали на территорию автодвора сортировочного терминала компании "Новая почта". Уничтожено 110 посылок, объявленной стоимостью 2,3 млн. грн. Все они уничтожены.