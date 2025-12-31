Сгорели посылки на 2,3 млн грн: обломки дрона упали возле терминала "Новой почты"

В ночь на 31 декабря во время массированной атаки на Одесщину обломки вражеского дрона упали на территорию автодвора сортировочного терминала компании "Новая почта".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу компании.

Все работники находились в укрытии и не пострадали.

Но загорелся прицеп грузового автомобиля "Новой почты", в котором находилось 110 посылок, объявленной стоимостью 2,3 млн. грн. Все они уничтожены.

"Новая почта" подчеркнула, что компенсирует потерю отправлений и уже контактирует с клиентами по возмещению.

Терминал уже возобновил работу.

В ноябре русские войска атаковали Чугуев Харьковской области дронами-камикадзе. В результате удара было полностью уничтожено отделение №1 "Новой почты".

О "Новой почте"

"Новая почта" — это украинская компания по экспресс-доставке, основанная в 2001 году. Компания предоставляет логистические и дистрибуционные услуги, доставляя документы и мельчайшие посылки, так и большие грузы.

В 2024 году "Новая почта" открыла 10 тысяч новых точек сервиса в Украине, а их общее количество превышала 37 тысяч. В начале 2025 г. в компании заявляли, что в этом году планируют открыть еще 11 000 точек сервиса.

В прошлом году "Новая почта" доставила 480 миллионов посылок, что на 16% больше по сравнению с 2023 годом.

В декабре логистическая компания "Новая почта" объявила о закрытии последнего отделения в Святогорске Донецкой области.