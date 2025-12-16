"Новая почта" закрывает отделение в Святогорске Донецкой области

Логистическая компания "Новая почта" объявила о закрытии последнего отделения в Святогорске Донецкой области.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что в последние месяцы отделение было единственным бизнесом, которое работало в городе — здесь люди получали лекарства, продукты, гуманитарку и могли связаться с родными.

Только в ноябре жители Святогорска направили и получили более 3400 посылок.

"Из-за плотных обстрелов, приближения фронта и угрозы дронов пребывания там стало критически опасным. Всем работникам предложена работа в других городах и подразделениях компании", - подчеркнули в компании.

В "Новой почте" уточнили, что в Донецкой области работают 37 отделений, до конца 2025 года запланировано открыть еще 2. Также продолжается установка почтаматов.

Отметим, что в мае "Новая почта" закрыла последнее отделение в Константиновке.

О "Новой почте"

"Новая почта" — это украинская компания по экспресс-доставке, основанная в 2001 году. Компания предоставляет логистические и дистрибуционные услуги, доставляя документы и мельчайшие посылки, так и большие грузы.

В 2024 году "Новая почта" открыла 10 тысяч новых точек сервиса в Украине, а их общее количество превышала 37 тысяч. В начале 2025 г. в компании заявляли, что в этом году планируют открыть еще 11 000 точек сервиса.

В прошлом году "Новая почта" доставила 480 миллионов посылок, что на 16% больше по сравнению с 2023 годом.