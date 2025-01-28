В "Новой почте" рассказали, сколько точек сервиса имеют в Украине

В 2024 году логистическая компания "Новая почта" увеличила свою сеть в Украине до 37 000 точек сервиса.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что в 2024 году "Новая почта" открыла 10 тысяч новых точек сервиса в Украине, а их общее количество составляет 37 210.

Как отмечают в компании, за прошедший год было установлено 8410 новых почтоматов (половина из них — в подъездах для удобства жильцов).

Кроме того, "Новая почта" открыла 1747 новых отделений в удобных локациях, в том числе 1214 новых точек — в прифронтовых регионах: больше всего в Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях, чтобы военные и гражданские местные жители получали все необходимое как можно скорее.

Инвестиции в новые точки сервиса в компании оценили в 1,8 млрд. грн.

Как сообщают в Новой почте, в планах на 2025 год открыть еще 11 000 точек сервиса.

Напомним, в 2024 году "Новая почта" доставила 480 миллионов посылок, что на 16% больше по сравнению с 2023 годом.

Как мы писали ранее, в первом полугодии 2024 года "Новая почта" увеличила консолидированный чистый доход на 22,6% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, достигнув 24,45 млрд грн. В то же время консолидированная чистая прибыль компании снизилась на 36,9%, составив 1,48 млрд грн.

Также сообщалось, что "Новая почта" отменила плату в размере 0,5% от объявленной стоимости посылки при отказе получателя. Теперь возврат отправки в отправитель является бесплатным.