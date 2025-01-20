Военные будут платить только 1 грн за посылки от "Новой почты": детали

Военные будут платить всего 1 грн за посылки от "Новой почты" в Сумской, Харьковской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Отмечается, что логистическая компания "Новая почта" стала новым бизнес-партнером национальной программы поддержки военнослужащих "Плюсы" в приложении "Армия+".

Это уже третья компания, присоединившаяся к программе.

Теперь военные могут отправлять и получать грузы до 30 кг за 1 гривну в прифронтовых отделениях "Новой почты".

Как это работает:

Генерируйте штрихкод в приложении "Армия+".

Покажите его оператору отделения – он активирует предложение.

Пользуйтесь три раза в месяц.

Например, семья послала вам посылку в Донецкую область: вы сканируете штрих-код в Краматорске и забираете ее за гривну. Столько же заплатите, если захотите что-нибудь им отправить.

Напомним, национальная программа поддержки военнослужащих "Плюсы" запустилась в декабре 2024 года. Ее цель – объединить крупные бизнесы и предоставлять защитникам и защитницам специальные предложения на товары и услуги.

Первыми компаниями, которые присоединились к программе, стали "Укрзализныця" с билетами из спецрезерва и "Укрнафта" со скидками на топливо и меню.

Благодаря "Плюсам" военные приобрели более 3 000 билетов и сэкономили на покупке более 440 000 литров горючего.

Напомним, Министерство обороны запустило приложение "Армия+" в августе 2024 года. Он доступен на платформах App Store и Google Play.

По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, в первой версии приложения "Армия+" для военнослужащих доступны 11 разновидностей рапортов, а также уникальный ID-номер, позволяющий отправлять рапорты на подпись. Командир "Армия+" должен в течение трех дней утвердить рапорт или предоставить объяснения в случае отказа.