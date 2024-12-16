Военные Нацгвардии получили доступ к "Армии+": какие услуги для них доступны

Военнослужащие Национальной гвардии Украины получили возможность подавать электронные рапорты на смену места службы благодаря интеграции в приложение "Армия+".

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Отмечается, что правительство утвердило соответствующие изменения постановления Кабинета министров от 12.11.2024 №1291.

Какими услугами "Армия+" могут пользоваться нацгвардейцы

Как заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, теперь военнослужащие Нацгвардии могут пользоваться функциями "Армия+", в частности подавать электронные рапорты на смену места службы.

"Меньше времени на бумажную работу – больше времени для главной задачи: защиты Украины", — отметил он.

Цифровой инструмент позволяет подать рапорт на перевод между подразделениями Нацгвардии, упрощая административные процессы и обеспечивая прозрачность решений.

По словам министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, получение военнослужащими НГУ доступа к приложению "Армия+" и возможность подавать рапорты на перевод между подразделениями Национальной гвардии является важным шагом к упрощению внутренних процессов и обеспечению прозрачности и удобства для наших защитников.

Он также сообщил, что эта инициатива является частью масштабной стратегии цифровизации сектора безопасности и обороны, направленной на оптимизацию работы и минимизацию бюрократических процедур.

Напомним, Министерство обороны запустило приложение "Армия+" в августе 2024 года. Оно доступно на платформах App Store и Google Play.

По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, в первой версии приложения "Армия+" для военнослужащих доступны 11 разновидностей рапортов, а также уникальный ID-номер, позволяющий отправлять рапорты на подпись. Командир "Армия+" должен в течение трех дней утвердить рапорт или предоставить объяснения в случае отказа.

Также, согласно сообщению президента Украины Владимира Зеленского, в будущих обновлениях приложения будут добавлены функции, позволяющие военным удовлетворять все необходимые социальные и коммуникативные потребности во время службы.

Напомним, недавно в приложении "Армия+" заработал сервис онлайн-обучения, где собраны верифицированные учебные материалы по военному делу. Это позволит украинским бойцам получать важные знания даже в полевых условиях.