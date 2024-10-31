Четверть военных поддерживают введение инклюзивных сухпайков – опрос

В приложении "Армия+" завершился опрос по качеству сухпайков для ВСУ, в том числе суточных полевых наборов продуктов №15 (обычных и усиленных с подогревом). В течение двух недель участие в опросе приняли 9128 действующих военнослужащих.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Как сообщила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко, обратная связь поможет улучшить рационы и адаптировать их к нуждам военных, а "Армия+" позволила быстро собрать данные и провести анализ для повышения качества питания.

По результатам опроса, более половины участников высоко оценили сухпайки: 51% поставили отметки пять и четыре по пятибалльной шкале. В то же время, около 25% респондентов выразили потребность в инклюзивном питании, учитывающем религиозные, этические и медицинские особенности.

Заместитель министра обороны Дмитрий Клименков отметил, что результаты показали необходимость создания решений для удовлетворения потребностей каждого военного и МО будет активно работать над этим.

Минобороны и Государственный оператор тыла уже разрабатывают технические спецификации для новых пищевых наборов, в том числе халяльных, растительных и кошерных рационов. Они будут отвечать религиозным, медицинским и нравственным требованиям военнослужащих.

Также в новых рационах появятся традиционные украинские блюда, которые пользуются высоким спросом среди военных, таких как борщ, каши и мясные блюда, а также больше супов, овощных блюд и десертов.

На основе полученных результатов будут обновлены технические спецификации и запланированы закупки на 2025 год, что позволит повысить качество питания ВСУ и удовлетворить различные потребности личного состава.

Напомним, в сентябре Министерство обороны запустило приложение "Армия+", анонсированное в феврале. Приложение будет предоставлять военным доступ к документам и услугам, упрощая и оцифровывая военные процессы.