Минобороны запустило приложение "Армия+": какие функции доступны

Министерство обороны запустило приложение "Армия+", анонсированное в феврале. Приложение будет предоставлять военным доступ к документам и услугам, упрощая и оцифровывая военные процессы. Об этом говорится в сообщении Минобороны.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что в первой версии приложения "Армия+" для военнослужащих доступны 11 разновидностей рапортов, а также уникальный ID-номер, позволяющий отправлять рапорты на подпись. Командир "Армия+" должен в течение трех дней утвердить рапорт или предоставить объяснения в случае отказа.



Также, согласно сообщению президента Украины Владимира Зеленского, в будущих обновлениях приложения будут добавлены функции, позволяющие военным удовлетворять все необходимые социальные и коммуникативные потребности во время службы.

"В приложении будут курсы и учебные программы, которые нужны. Украинцы смогут получать без бюрократии все социальные услуги, которые государство предоставляет воину и гражданину. Транспорт – можно будет купить билеты или заказать другие необходимые услуги. Медицина и медицинские документы – все это должно быть и будет удобным. Банкинг и кредитование – государство создает и будет увеличивать пакет финансовых возможностей для наших украинских воинов", — сказал Зеленский.

Он отметил, что в приложении будет надежная коммуникация между военными с помощью защищенных чатов.

Добавим, что приложение "Армия+" уже доступно на платформах App Store и Google Play .

Команда разработчиков: кто стоит за созданием Армия+

Как сообщила заместитель министра по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко изданию DOU, над разработкой приложения работали четыре отдельных команд. Юридический отдел занимался нормативно-правовыми актами, необходимыми для запуска, команда бизнес-аналитиков прорабатывала сервисы, которые были первыми подготовлены к внедрению, продуктовая команда непосредственно занималась разработкой приложения, а команда киберспециалистов отвечала за протоколы защиты.

В каждой команде было по 20-25 человек. Большую часть уже доступного функционала создали военнослужащие IT-направления Минобороны, используя собственные ресурсы министерства и Генерального штаба.

В то же время, руководитель директората цифровой трансформации Минобороны Артем Романюков отметил, что министерство не ставит целью полностью отказаться от бумажных рапортов, а лишь предлагает возможность заменить их электронными.

Однако он добавил, что это первая е-услуга в истории украинской армии, и Минобороны будет следить за тем, как быстро и успешно будут электронные рапорты приживаться среди военнослужащих.