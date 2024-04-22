В "Дії" появились новые военные облигации "Макеевка" и "Бахчисарай": как купить

В приложение "Дія" добавили две новые военные облигации "Бахчисарай" и “Макеевка”, которые можно купить за несколько кликов в смартфоне, тем самым помогая ВСУ приблизить украинские города к деоккупации.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

"Украинцы уже приобрели через "Дію" более 4 миллионов облигаций и заработали на этом более 94 миллионов гривен", - отметил Федоров.

Он призвал украинцев инвестировать в Украину и получать прибыль:

"Бахчисарай": ставка от 17%, дата выплаты - 28.01.2026

"Макеевка": ставка от 16%, дата выплаты - 12.03.2025

Что такое военные облигации?

Это ценные бумаги от государства, которые вы приобретаете и по истечении срока их действия получаете средства обратно с процентами. Деньги по облигациям идут на оружие, боеприпасы, технику, еду и медикаменты для наших военных. А также на зарплаты медикам и военным.

При покупке облигации вы не платите никаких комиссий или дополнительных платежей, а только получаете деньги обратно с процентом. Это донат возвращающемуся вам государству.

Как купить облигации в "Дії"

Приобрести облигации можно за несколько кликов в приложении "Дія". Для этого:

1. зайдите в "Дію"

2. на главном экране нажмите "Военные облигации"

3. выберите облигацию, партнера и количество

4. подпишите и оплатите

5. Облигация в течение 3 дней появится в приложении

Какие облигации доступны в "Дії"

Военные облигации в действии названы в честь оккупированных родных городов.

Заметим, что почти 2 млн облигаций украинцы приобрели именно через приложение "Дія". В 2023 году благодаря военным облигациям в государственный бюджет Минфин привлек на сумму более 165 млрд. гривен. За это время самой популярной военной облигацией стала "Донецк" .