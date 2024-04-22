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В "Дії" появились новые военные облигации "Макеевка" и "Бахчисарай": как купить
В приложение "Дія" добавили две новые военные облигации "Бахчисарай" и “Макеевка”, которые можно купить за несколько кликов в смартфоне, тем самым помогая ВСУ приблизить украинские города к деоккупации.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.
"Украинцы уже приобрели через "Дію" более 4 миллионов облигаций и заработали на этом более 94 миллионов гривен", - отметил Федоров.
Он призвал украинцев инвестировать в Украину и получать прибыль:Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
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Что такое военные облигации?
Это ценные бумаги от государства, которые вы приобретаете и по истечении срока их действия получаете средства обратно с процентами. Деньги по облигациям идут на оружие, боеприпасы, технику, еду и медикаменты для наших военных. А также на зарплаты медикам и военным.
При покупке облигации вы не платите никаких комиссий или дополнительных платежей, а только получаете деньги обратно с процентом. Это донат возвращающемуся вам государству.
Как купить облигации в "Дії"
Приобрести облигации можно за несколько кликов в приложении "Дія". Для этого:
1. зайдите в "Дію"
2. на главном экране нажмите "Военные облигации"
3. выберите облигацию, партнера и количество
4. подпишите и оплатите
5. Облигация в течение 3 дней появится в приложении
Какие облигации доступны в "Дії"
Военные облигации в действии названы в честь оккупированных родных городов.
- Бахчисарай
- Керчь
- Джанкой
- Евпатория
- Макеевка
- Симферополь
- Аскания Нова
- Ялта
- Железный Порт
- Новая Каховка
Заметим, что почти 2 млн облигаций украинцы приобрели именно через приложение "Дія". В 2023 году благодаря военным облигациям в государственный бюджет Минфин привлек на сумму более 165 млрд. гривен. За это время самой популярной военной облигацией стала "Донецк" .