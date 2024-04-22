В "Дії" з’явилися нові військові облігації Макіївка та Бахчисарай: як купити

У застосунок “Дія” додали дві нові військові облігації Бахчисарай та Макіївка, які можна купити за кілька кліків у смартфоні, тим самим допомагаючи ЗСУ наблизити українські міста до деокупації.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Українці вже придбали через "Дію" понад 4 мільйони облігацій і заробили на цьому більш ніж 94 мільйони гривень", - зауважив Федоров.

Він закликав українців інвестувати в Україну та отримувати прибуток:

Бахчисарай: ставка від 17%, дата виплати — 28.01.2026

Макіївка: ставка від 16%, дата виплати — 12.03.2025

Що таке військові облігації?

Це цінні папери від держави, які ви купуєте та після закінчення терміну їх дії отримуєте кошти назад з відсотками. Гроші з облігацій ідуть на зброю, боєприпаси, техніку, їжу та медикаменти для наших військових. А також на зарплати медикам і військовим.

Купуючи облігації, ви не сплачуєте жодних комісій чи додаткових платежів, а тільки отримуєте гроші назад із відсотком. Це донат державі, який вам повертається.

Як купити облігації в "Дії"

Придбати облігації можна за кілька кліків у застосунку "Дія". Для цього:

1. зайдіть у "Дію"

2. на головному екрані натисніть на "Військові облігації"

3. виберіть облігацію, партнера та кількість

4. підпишіть та оплатіть

5. облігація протягом 3 днів з’явиться в застосунку

Які облігації доступні в "Дії"

Військові облігації в Дії названі на честь окупованих рідних міст.

Зауважимо, майже 2 млн облігацій українці придбали саме через застосунок "Дія". У 2023 році завдяки військовим облігаціям до державного бюджету Мінфін залучив на суму понад 165 млрд гривень. За цей час найпопулярнішою військовою облігацією стала "Донецьк".