Військові ОВДП vs Депозит: Які інструменти збереження коштів обирають клієнти

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Після повномасштабного вторгнення рф в Україну ОВДП з інвестицій для обраних перетворилися на доступний пересічним громадянам інструмент.

Сьогодні, купуючи військові облігації, ми допомагаємо функціонуванню держави тут і зараз, починаючи від допомоги ЗСУ й закінчуючи підтримкою роботи державних органів та органів місцевого самоврядування. Таким чином, військові облігації можна розглядати і як допомогу державі, і як один зі способів збереження власних грошових коштів під час війни.

Водночас більшість українців продовжують користуватися для збереження накопичень перевіреними та звичними банківськими депозитами.

ОВДП чи депозити?

Як відомо, після зміни (зниження) Нацбанком облікової ставки, падає і дохідність за ОВДП та депозитами. Попри це, і депозити, й ОВДП залишаються привабливими інструментами, оскільки дохідність за ними перевищує інфляційні очікування.

ОВДП і депозити — багато в чому подібні інструменти. По-перше, в обох випадках інвестор вкладає гроші в актив із визначеною дохідністю на обумовлений термін. Цим облігації та банківські вклади відрізняються від ринку акцій чи криптовалют, адже там заробіток залежить від зміни ціни активу, який може, як дорожчати, так і дешевшати.

Також обидва інструменти за своєю суттю є борговими. Тільки в одному випадку інвестор під певний відсоток позичає гроші державі, а в другому — банку.

Спільне в ОВДП та депозитів також те, що в обох випадках повернення коштів у повному обсязі гарантує держава. Відмінність лише в тому, що в першому випадку це безпосередньо Кабмін, а в другому — Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Що обирають клієнти: досвід Ексіму

У перший рік повномасштабної війни Укрексімбанк придбав ОВДП на 78 млрд грн. Крім того, за підсумками роботи на первинному ринку ОВДП у 2023 році, згідно із даними Міністерства фінансів України, Укрексімбанку вдалося зміцнити позиції, посівши #1 місце в рейтингу первинних дилерів Міністерства фінансів (у 2022 році — #3 місце).

Стосовно вкладів, депозитний портфель фізичних осіб Укрексімбанку у 2023 році збільшився на +55 % у національній валюті (+ 3,3 млрд грн) та на 12 % у доларах США (+52 млн доларів США).

Військові ОВДП

Згідно зі статистикою Міністерства фінансів України: з початку повномасштабного вторгнення інтерес українців до ОВДП зріс у понад 2 рази: обсяг вкладень юридичних осіб збільшився упродовж цього періоду в понад 1,7 раза — до 139 млрд грн. А фізичних осіб — у понад 2 рази — до 53,3 млрд грн.

У 2023 році на первинних аукціонах ОВДП до бюджету вдалося залучити близько екв. 566 млрд грн: 402 млрд у гривні, 3,7 млрд у доларах США та 0,7 млрд у євро. Вагому роль відіграли і скоординовані заходи Національного банку й Міністерства фінансів щодо активізації внутрішнього боргового ринку шляхом пропозиції «резервних» облігацій у гривні на понад 200 млрд грн.

Такі показники ринкової активності забезпечили повний роловер внутрішнього боргу на рівні 150 % в усіх валютах, зокрема, за гривневими погашеннями — 178 %, що дозволило спрямувати додатковий фінансовий ресурс на забезпечення критичних бюджетних потреб.

У вартісному вимірі загальний портфель основних учасників (без урахування НБУ) за рік збільшився на екв. 213 млрд грн (+31 %). Основний внесок здійснили банки, серед яких чистий обсяг інвестицій склав +172 млрд грн в еквіваленті (+35 %). Юридичні особи збільшили вкладення в ОВДП на 32 млрд грн в еквіваленті (+29 %). Водночас фізичні особи наростили загальні вкладення в облігації на 23 млрд грн в еквіваленті (+76 %).

Від початку військових дій Укрексімбанк придбав державних облігацій на 107,826 млрд грн (13,2 % від загального обсягу первинних аукціонів), у тому числі у 2023 році Укрексімбанк придбав державних облігацій на 78 млрд грн.

Станом на 1 січня (за 2023 рік) клієнти фізособи купили ОВДП на суму 6,4 млрд еквівалент грн (з них 19 % за рахунок нових грошей для Банку). Наразі частка Ексіму на ринку ОВДП фізосіб становить 10 % (топ-3 банків).

Серед зовнішніх клієнтів Укрексімбанку (без урахування фінансового сектору) загалом переважають операції з короткостроковими валютними облігаціями. Водночас серед гривневих паперів значним попитом користуються ОВДП з обігом від 1 до 2 років.

Наразі для клієнтів Укрексімбанку доступний сервіс на сайті Банку «Онлайн-заява на купівлю військових облігацій». На вибір клієнта є можливість підписувати документи та укладати угоди, як у паперовому, так і в електронному вигляді.

За результатами 2023 року можна констатувати суттєве зростання зацікавленості населення в можливості вкладення власних заощаджень у державний борг України: у гривні портфель ОВДП фізосіб зріс на 73 %, а у валюті — на 79 %.

Інвестування в гривневі ОВДП і надалі зберігатиме високу привабливість за рахунок високих ставок дохідності і збереження помірних темпів інфляції на прогнозному горизонті, а також відсутнього оподаткування доходів із таких операцій.

Наразі на ринку є досить широка пропозиція ОВДП: папери із погашенням через пів року принесуть 16,0 % річних, із погашенням через 12 місяців — близько 17,5 % річних у гривні. ОВДП можна придбати навіть із погашенням у 2027 році, таким чином зафіксувавши 19,0 % річних на наступні майже чотири роки.

Валютні ОВДП є менш популярними через дещо вищий поріг входу. Так, державні облігації, номіновані в доларі продаються із дохідністю 3,5–4,6 % річних.

Депозити

Депозитний портфель фізичних осіб Укрексімбанку у 2023 році збільшився на +55 % у національній валюті та на 12 % у доларах США. При цьому показники зростання Банк показав кращі, ніж середній показник по топ-11 банків: +32 % у національній валюті та -8 % у доларах США.

​Оформлення вкладів онлайн здійснюється швидко, у зручний час для клієнту Банка. Не має необхідності втрачати час на відвідування відділення, у тому числі клієнт економить час на дорогу до/з Банку.

Вкладникам доступне управління депозитами, зокрема скасування/поновлення автоматичної пролонгації вкладів. У мобільному застосунку клієнти бачать актуальну інформацію за своїми вкладами. До того ж при оформленні вкладів онлайн за окремими вкладами діє програма лояльності +0,5 % для вкладів у гривнях та +0,1 % для вкладів у доларах США.

У грудні 2023 року показник оформлення вкладів онлайн склав 46 %, при цьому в національній валюті він склав 51 %, тобто більш ніж половина всіх оформлених вкладів у гривнях. Враховуючи, що онлайн сервіс онлайн депозитів відносно «молодий» для Банку, власне активне залучення почалося саме з початку 2023 року, тому вважаємо це достойним показником.

Крім того, ще з травня 2022 року в Укрексімбанку є спеціальний вклад для військових «Захисник України», членів їх родин, учасників бойових дій та інвалідів унаслідок війни. За цим вкладом, відчуваючи соціальну відповідальність та вдячність захисникам, Банк встановлює підвищені процентні ставки. Цей вклад також доступний для оформлення онлайн.

Якщо порівнювати загальний приріст строкового депозитного портфелю у всіх валютах, то 2023 рік для Банку був більш вдалий, як у відносних, так і абсолютних величинах: приріст 2022 року склав 10,4 % (+2,1 млрд екв.у грн), приріст 2023 — 22,7 % (+5,1 млрд екв.у грн).