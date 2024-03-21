Военные ОВГЗ vs Депозит: Какие инструменты хранения средств выбирают клиенты

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После полномасштабного вторжения России в Украину ОВГЗ по инвестициям для избранных превратились в доступный рядовым гражданам инструмент.

Сегодня, покупая военные облигации, мы помогаем функционированию государства здесь и сейчас, начиная с помощи ВСУ и заканчивая поддержкой работы государственных органов и местного самоуправления. Таким образом, военные облигации можно рассматривать как помощь государству, и как один из способов сохранения собственных денежных средств во время войны.

В то же время, большинство украинцев продолжают пользоваться для сохранения накоплений проверенными и привычными банковскими депозитами.

ОВГЗ или депозиты?

Как известно, после изменения (снижения) Нацбанком учетной ставки падает и доходность по ОВГЗ и депозитам. Тем не менее, и депозиты, и ОВГЗ остаются привлекательными инструментами, поскольку доходность по ним превышает инфляционные ожидания.

ОВГЗ и депозиты – во многом подобные инструменты. Во-первых, в обоих случаях инвестор вкладывает деньги в актив с определенной доходностью на оговоренный срок. Этим облигации и банковские вклады отличаются от рынка акций или криптовалют, ведь там заработок зависит от изменения цены актива, который может как дорожать, так и дешеветь.

Также оба инструмента по своей сути являются долговыми. Только в одном случае инвестор под определенный процент занимает деньги государству, а в другом — банку.

Общее у ОВГЗ и депозитов также то, что в обоих случаях возврат средств в полном объеме гарантирует государство. Отличие лишь в том, что в первом случае это непосредственно Кабмин, а во втором – Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

Что выбирают клиенты: опыт Эксима

В первый год полномасштабной войны Укрэксимбанк приобрел ОВГЗ на 78 млрд. грн. Кроме того, по итогам работы на первичном рынке ОВГЗ в 2023 году, согласно данным Министерства финансов Украины, Укрэксимбанку удалось укрепить позиции, заняв #1 место в рейтинге первичных дилеров Министерства финансов (в 2022 году — #3 место).

Относительно вкладов депозитный портфель физических лиц Укрэксимбанка в 2023 году увеличился на +55 % в национальной валюте (+ 3,3 млрд грн) и на 12 % в долларах США (+52 млн. долларов США).

Военные ОВГЗ

Согласно статистике Министерства финансов Украины: с начала полномасштабного вторжения интерес украинцев к ОВГЗ возрос более чем в 2 раза: объем вложений юридических лиц увеличился за этот период более чем в 1,7 раза — до 139 млрд грн. А физических лиц — более чем в 2 раза — до 53,3 млрд грн.

В 2023 году на первичных аукционах ОВГЗ в бюджет удалось привлечь около экв. 566 млрд грн: 402 млрд в гривне, 3,7 млрд в долларах США и 0,7 млрд евро. Весомую роль сыграли и скоординированные мероприятия Национального банка и Министерства финансов по активизации внутреннего долгового рынка путем предложения «резервных» облигаций в гривне более чем на 200 млрд грн.

Такие показатели рыночной активности обеспечили полный роловер внутреннего долга на уровне 150 % во всех валютах, в частности, по гривневым погашениям - 178 %, что позволило направить дополнительный финансовый ресурс для обеспечения критических бюджетных потребностей.

В стоимостном измерении общий портфель основных участников (без учета НБУ) за год увеличился на экв. 213 млрд грн (+31 %). Основной вклад внесли банки, среди которых чистый объем инвестиций составил +172 млрд грн в эквиваленте (+35 %). Юридические лица увеличили вложения в ОВГЗ на 32 млрд грн в эквиваленте (+29 %). В то же время, физические лица нарастили общие вложения в облигации на 23 млрд грн в эквиваленте (+76 %).

С начала военных действий Укрэксимбанк приобрел государственных облигаций на 107,826 млрд грн (13,2 % от общего объема первичных аукционов, в том числе в 2023 году Укрэксимбанк приобрел государственных облигаций на 78 млрд грн.

По состоянию на 1 января (за 2023 год) клиенты физлица купили ОВГЗ на сумму 6,4 млрд эквивалент грн (из них 19 % за счет новых денег для Банка). В настоящее время доля Эксима на рынке ОВГЗ физлиц составляет 10 % (топ-3 банков).

Среди внешних клиентов Укрэксимбанка (без учета финансового сектора) в целом преобладают сделки с краткосрочными валютными облигациями. В то же время, среди гривневых бумаг значительным спросом пользуются ОВГЗ с оборотом от 1 до 2 лет.

Для клиентов Укрэксимбанка доступен сервис на сайте Банка «Онлайн-заявление на покупку военных облигаций». По выбору клиента есть возможность подписывать документы и заключать сделки, как в бумажном, так и в электронном виде.

По результатам 2023 года можно констатировать существенный рост заинтересованности населения в возможности вложения собственных сбережений в государственный долг Украины: в гривне портфель ОВГЗ физлиц вырос на 73 %, а в валюте - на 79 %.

Инвестирование в гривневые ОВГЗ будет и дальше сохранять высокую привлекательность за счет высоких ставок доходности и сохранения умеренных темпов инфляции на прогнозном горизонте, а также отсутствия налогообложения доходов с таких операций.

Сейчас на рынке достаточно широкое предложение ОВГЗ: бумаги с погашением через полгода принесут 16,0 % годовых, с погашением через 12 месяцев - около 17,5 % годовых в гривне. ОВГЗ можно приобрести даже с погашением в 2027 году, таким образом зафиксировав 19,0 % годовых на следующие почти четыре года.

Валютные ОВГЗ менее популярны через несколько более высокий порог входа. Так, государственные облигации, номинированные в долларе, продаются с доходностью 3,5–4,6. % годовых.

Депозиты

Депозитный портфель физических лиц Укрэксимбанка в 2023 году увеличился на +55 % в национальной валюте и 12 % в долларах США. При этом показатели роста Банк показал лучше, чем средний показатель по топ-11 банков: +32 % в национальной валюте и -8 % в долларах США.

​Оформление вкладов онлайн осуществляется быстро, в удобное время для клиента Банка. Нет необходимости терять время на посещение отделения, в том числе клиент экономит время на дорогу в/из Банка.

Вкладчикам доступно управление депозитами, в частности отмена/обновление автоматической пролонгации вкладов. В мобильном приложении клиенты видят актуальную информацию по своим вкладам. К тому же при оформлении вкладов онлайн по отдельным вкладам действует программа лояльности +0,5 % для вкладов в гривнах и +0,1 % для вкладов в долларах США.

В декабре 2023 года показатель оформления вкладов онлайн составил 46 %, при этом в национальной валюте он составил 51 %, то есть более половины всех оформленных вкладов в гривнах. Учитывая, что онлайн-сервис онлайн депозитов относительно «молодой» для Банка, собственное активное привлечение началось именно с начала 2023 года, поэтому считаем это достойным показателем.

Кроме того, еще с мая 2022 года в Укрэксимбанке есть специальный вклад для военных «Защитник Украины», членов их семей, участников боевых действий и инвалидов в результате войны. По этому вкладу, чувствуя социальную ответственность и благодарность защитникам, Банк устанавливает повышенные процентные ставки. Этот вклад также доступен для оформления онлайн.

Если сравнивать общий прирост срочного депозитного портфеля во всех валютах, то 2023 год для Банка был более удачен, как в относительных, так и абсолютных величинах: прирост 2022 составил 10,4 % (+2,1 млрд экв. грн), прирост 2023 — 22,7 % (+5,1 млрд экв. грн).