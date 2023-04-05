У "Дії" тепер можна купити нову військову облігацію - "Ялта"

У застосунку "Дія" з'явилася нова військова облігація - "Ялта", яка названа в честь міста, яке вже 9 років знаходиться під російською окупацією.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Запустили військову облігацію Ялта в Дії. Щоб ви стали інвесторами деокупації міста. Кожна гривня з облігації допомагає підтримати економіку країни", - повідомив він.

Федоров зазначив, що купуючи облігації в "Дії", не потрібно сплачувати додаткову комісію продавцю або податок з отриманого доходу.

"Натомість отримаєте гарантований прибуток. Наприклад, більшість власників облігації Енергодар вже отримали суму вкладу та відсоток. Реінвестуйте ці гроші в деокупацію інших міст", - додав він.

Нагадаємо, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров 16 березня повідомляв, що українці придбали вже півмільйона військових облігацій у застосунку "Дія", інвестувавши 500 мільйонів гривень в підтримку економіки країни та Сил оборони.