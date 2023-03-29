Українці зможуть обрати членів нацжурі на Євробачення-2023: в "Дії" стартувало опитування

Кожен українець може обрати кандидата на суддівське крісло в національному журі на Євробачення-2023, які вирішуватимуть, скільки балів віддати від України артистам з інших країн у фіналі пісенного конкурсу в Ліверпулі.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Запускаємо нове опитування в Дії. Зможете обрати членів національного журі Євробачення-2023. Вони оцінюватимуть виступи виконавців з інших країн у фіналі пісенного конкурсу в Ліверпулі", - зазначив Федоров.

Він додав, що проголосувати можна за одного з 10 претендентів на суддівське крісло.

Щоб узяти участь у голосуванні, авторизуйтеся в застосунку "Дія", натисніть Послуги, а далі — Опитування. Після цього оберіть одного з десяти кандидатів у члени журі:

ROXOLANA

Михайло Клименко

Амадор Лопес

Тоня Матвієнко

Олександр Фоззі Сидоренко

Олег Собчук

Світлана Тарабарова

Євген Хмара

Олена Шоптенко

Олена Гребенюк.

До складу журі ввійдуть п’ять кандидатів, які наберуть найбільшу кількість голосів.

Опитування триватиме до 5 квітня.

Вже відомо, що вести та коментувати пісенний конкурсу "Євробачення-2023", що відбудеться у Ліверпулі, будуть британці Ханна Веддінгхем, Аліша Діксон, Грем Нортон, Мел Ґедройць, Райлан, Скотт Міллз, Сем Квек та Клер Суїн. Від України обрали фронтвумен гурту The Hardkiss Юлію Саніну та коментатора Тімура Мірошниченка.

Нагадаємо, за традицією "Євробачення"-2023 мало б відбутися в Україні, адже попередній конкурс в 2022 році виграв український гурт Kalush Orchestra. Але у зв'язку з триваючими бойовими діями організацію шоу передали Великобританії, виконавець від якої посів друге місце.